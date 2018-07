José María Cano presenta en sociedad a su hijo, por el que dejó Mecano

José María Cano vive uno de sus mejores momentos en el terreno profesional y personal. El componente del desaparecido grupo Mecano disfrutó este jueves en el Festival Starlite de Marbella de uno de los conciertos más entrañable que podrá recordar, el del grupo mexicano Maná. El motivo es que a su lado estaba su hijo Dani, un atractivo veinteañero que también se dedica a la composición musical, como su padre y su tío, y que recibió el homenaje de Fher Olvera, el vocalista de Maná, para sorpresa del joven.

Con las notas de ‘Rayando el sol’ de fondo, donde tuvo unas palabras para el primogénito del líder de Mecano, el adolescente no paró de saltar y cantar durante toda la noche las canciones más emblemáticas de la banda mexicana. A su lado estuvo en todo momento su padre, tal y como comprobó SEMANA en exclusiva. Fuimos testigos de cómo le emocionó el gesto que el cantante de Maná tuvo con él, que recibió en la primera fila del concierto. No paró de sonreír. No era para menos.