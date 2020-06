José María Aznar y Ana Botella han pasado unos meses de cuarentena de lo más relajados. El matrimonio tomó la decisión de desplazarse hasta Marbella para pasar allí el confinamiento de la mejor manera. Aunque hasta ahora no se les había visto, el hecho de que Andalucía se encuentra ya en la fase 3 de la desescalada, ha hecho que Aznar y Ana hayan tomado la decisión de salir a pasear para disfrutar de la playa y el sol.

Aprovechando que todavía las playas no están muy masificadas, el matrimonio ha bajado a la playa para disfrutar de los primeros rayos de sol y el primer baño. Aznar ha lucido un look de lo más juvenil: un pareo en forma de falda, una camiseta básica blanca, alpargatas negras, sombrero y gafas de sol. No ha olvidado su mascarilla, aunque la colocación de la misma no era la acertada.

Por su parte, Ana Botella, que no llevaba mascarilla, ha lucido un vestido largo blanco de lo más ibicenco. Ha ocultado su rostro con gafas de sol, y parece que ella prefirió no bañarse en la playa por ahora, ya que no llevaba el pelo mojado, algo que sí notamos en el expresidente del Gobierno.

Ajenos a los fotógrafos, José María Aznar y su mujer, Ana Botella, regresaron a casa desde la playa por un lugar de lo más paradisíaco. Y es que se ve el camino que les lleva a su domicilio, rodeado de césped y con unas espectaculares vistas a una de las playas de Marbella.

Unos días de relax tras la tempestad

El matrimonio ha pasado la cuarentena de la manera más discreta. Lo ha hecho en Marbella. Desde allí se han enterado de algunas malas noticias, como la muerte de la madre y el entrenador personal de Aznar. La madre del expresidente del Gobierno, fallecía en el mes de marzo a los 98 años de edad en su domicilio de Madrid.

Fue el propio Aznar quien confirmaba la noticia a través de sus redes sociales, concretamente en Facebook con el siguiente mensaje: «Hoy ha fallecido a los 98 años mi madre, Elvira López Panadero. Fue una gran persona, una mujer excepcional». Según fuentes cercanas a la familia, han asegurado que ha sido por «causas naturales«. Con esta declaración quieren dejar claro que no ha sido a causa del coronavirus la muerte de Elvira, que ya tenía 98 años de edad.

Poco después, murió el deportista Bernardino Lombao a los 81 años de edad a consecuencia del coronavirus. Una noticia que hizo que no solo el deporte español estuviera de luto esos días por la pérdida de uno de los atletas más queridos del panorama patrio, sino también para el expresidente del Gobierno, que perdió a un gran amigo y a su entrenador personal.

Se marcharon a Marbella para pasar allí la cuarentena

José María Aznar y Ana Botella se marcharon a Marbella a pasar el confinamiento. Se trasladaron de su vivienda de Madrid hasta la de ciudad malagueña fuera de la temporada, ya que es habitual que el matrimonio se marche a Marbella a disfrutar del verano. Pero dada la situación extraordinaria que se encuentra el país a raíz de la crisis sanitaria a consecuencia del coronavirus que estamos viviendo, la pareja decidió marcharse de uno de los focos más preocupantes por esta enfermedad.