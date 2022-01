Un día después de que Ágatha Ruiz de la Prada confirmara que estaba de nuevo enamorada, el responsable de la felicidad de la diseñadora de moda, José Manuel Díaz-Patón, ha hablado de la que es una de las noticias de la semana. El abogado, que es primo de Julián Porras, ha confesado a la prensa qué es lo que le ha enamorado de ella.

«Lo que me enamoró de ella es lo trabajadora y honesta que es», ha comentado tímidamente. José Manuel Díaz-Patón prefiere mantenerse en un discreto segundo plano y con prisas asegura que tiene que trabajar. «Muchísimas gracias, es que tengo trabajo. Tengo que trabajar. Como te puedes imaginar, no os voy a hablar de mis intimidades», dice varias veces sin querer contestar más.

Cuando le preguntan por más detalles de su nueva situación sentimental, el abogado anima a la prensa a que le pregunten a Ágatha: «Estoy encantado y muy feliz, pero no sé, de detalles no me acuerdo. Esos detalles yo creo que te los tiene que explicar ella, yo no», dice cuando se interesan por saber el tiempo que llevan juntos.

El novio de Ágatha Ruiz de la Prada habla por primera vez de Ágatha

Vídeo: Europa Press.

Menos tímida se mostraba Ágatha Ruiz de la Prada este pasado miércoles. La que fuera pareja de Pedro J. Ramírez confirmaba que estaba de nuevo enamorada. Por las calles de Madrid y a punto de coger un taxi, Ágatha se mostraba muy sonriente y hablaba maravillas de José Manuel Díaz-Patón.

«Muchas gracias, qué simpáticos», empezaba diciendo ante las felicitaciones de la prensa por la nueva etapa sentimental que atraviesa. Tal y como muestran las imágenes de Ágatha Ruiz de la Prada junto a José Manuel publicadas por ¡Hola!, esta atraviesa un gran momento personal y así lo describe: «Es un amor, es muy simpático y adorable», decía rotunda.

Así describía hace unas horas Ágatha a su nuevo amor

La diseñadora de moda, que no puede estar más feliz, no ha dudado en confesar cómo conoció al abogado: «Pues mira, lo conocí por una amiga mía que no puede ser mejor», decía orgullosa del círculo de amistades que tiene. «Mis amigas son lo más», continuaba diciendo. Está tan feliz que no para de dedicar bonitas palabras a su nuevo amor: «Es la bomba, muy simpático… Os lo voy a presentar, yo os dije que el día que estuviera enamorada, os lo voy a decir. Muchas gracias por todo, la verdad es que sí, que estoy feliz», decía emocionada antes de seguir con su día acompañada de una prima que la ha visitado.

Julián Porras, primo de José Manuel Díaz-Patón y marido de Olivia de Borbón, también ha hablado de esta relación. «Yo creo que los protagonistas son ellos y ellos son los que tienen que hacer declaraciones. Yo lo único que te puedo decir es que a nivel personal me parecen que son dos genios con sus genialidades y creo que se parecen más de lo que en un principio se puede ver», empezaba explicando orgulloso.

Con ellos ha podido coincidir en una ocasión y anima a los protagonistas de la historia de amor a disfrutar de esta nueva etapa: «Bueno, yo lo que te puedo decir es que tanto a él como a ella los adoro, son dos personas libres creo que hacen buena pareja pero ellos son los que tienen que hablar. Yo no te puedo decir más que esta vida está para disfrutarla y bueno se lo están pasando bien. Yo es lo que he podido ver cuando he estado con ellos».