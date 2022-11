José Luis Gil (64) hace más de un año que está alejado de la vida pública. El actor sufrió un derrame cerebral, por el cual ha tenido que centrarse en una lenta, pero satisfactoria recuperación. Y, aunque es cierto que ha mejorado y que su actitud es muy positiva, hace tan solo unos días tuvo que hacer frente a un bache en su salud. Ha sido su hija Irene, quien ha dada la última hora acerca de cómo se encuentra, compartiendo incluso una imagen del intérprete en el que se le ve con una escayola en su brazo. «Hemos tenido un bache en el camino, celebramos el Día de la Almudena con un tropiezo y rotura de meñique. Ahora, energía no le falta, ha seguido rehabilitando y saliendo a tomar su cafetito», dice la hija del actor. No le da más importancia, pero señala

En la fotografía aparece José Luis Gil señalando algo mientras se toma un café con su familia en una terraza de la capital. Una instantánea en la que, por cierto, se puede ver el cabestrillo que luce en su hombro, el cual le ayuda a reposar el brazo y a inmovilizar esta parte que ahora tiene lesionado. Han sido muchos los que tras la publicación de este post le han animado y deseado una pronta recuperación y es que son muchos los que tienen un especial cariño al reconocido actor. «Hacía tiempo que no le veía y me ha dado mucha alegría hacerlo. Os mando toda la fuerza del mundo», «Espero verte pronto en la serie, no será lo mismo sin ti» o «A seguir dando caña» son solo algunos de los mensajes que sirven como ejemplo del continúo goteo que ha recibido.

José Luis Gil estuvo casi un mes ingresado cuando sufrió el infarto cerebral. Desde el día 4 de noviembre hasta el día 26 estuvo hospitalizado, siendo precisamente a su salida cuando inició una rehabilitación para ayudarle a minimizar las secuelas del mismo. «Empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad es muy importante», dijeron sus familiares. Desde entonces, no ha dejado de trabajar junto a expertos con el fin de recuperar las riendas de su vida y volver a su trabajo en televisión, una serie que le añora y a la que el público está deseando que vuelva.

Las emocionantes palabras de la hija de José Luis Gil

Su hija Irene Gil hace tan solo unos días recordó en sus redes sociales un día muy importante para sus íntimos: el día de su boda. Un texto en el que agradeció a su padre ser una pieza muy importante para él y en el que reveló que su progenitor evoluciona poco a poco, pero con paso firme. «Ingenioso, excéntrico, interesante, divertido, familiar, ocurrente, casero y lleno de talento. Esa mirada, por suerte, sigue acompañándonos y eso, es lo importante. Todo lo demás, va volviendo, poco a poco», espetó la hija de José Luis Gil.