Han pasado cuatro días desde que Rocío Carrasco y su tío, José Antonio Rodríguez, protagonizaran un incómodo encuentro telefónicoen el plató de ‘Montealto: regreso a la casa’. Durante la emisión en directo del programa ambos se enzarzaron en una conversación cargada de reproches y malos rollos. El marido de Gloria Mohedano confesaba ningún miembro del clan Mohedano se cree que Rocío Flores agrediera a su madre. «Me cuenta que se ha peleado con su hija y que le ha pegado y la ha tirado al suelo. Intento conocer la otra versión. Además, si analizo todo lo que se cuenta… a mí me extraña que una pelea… ¿de pronto empieza a pegarte?«, decía. Sus palabras indignaron a la hija de Rocío Jurado, así como a Jorge Javier Vázquez y a todos los colaboradores que se encontraban en el plató.

A pesar del revuelo que se armó, José Antonio no se arrepiente de nada de lo que dijo en televisión. Al revés: aún le queda mucho que decir. Así lo ha anunciado él mismo a los medios de comunicación: «Cuando llegue el momento hablaré». El cuñado de ‘la más grande’ ha explicado también por qué permaneció al otro lado del teléfono durante su duro enfrentamiento con su sobrina: «Cuando se toma una decisión tienes que seguir hasta el final».

José Antonio se ha mostrado algo más discreto a la hora de hablar de la reacción de su mujer, Gloria Mohedano, tras su intervención en el programa. ¿Le echó algo en cara la hermana de la cantante? «No voy a decir nada. No es el momento de hablar, no os voy a decir nada y solamente os voy a pedir simplemente una cosa y es que voy a recoger a mi nieta y antes voy a ir a comprar así que. Si me queréis seguir a comprar, me queréis preguntar aquí todo lo queráis, no os voy a contestar ahora mismo a ninguna, pero os pido por favor que no me acompañéis o no me sigáis al colegio de mi nieta», ha respondido a la prensa gráfica cuando se ha encontrado con ellos en la calle.

«Ahora mismo estamos bien gracias a Dios. Os pido que no me sigáis», añadía. Aún no sabe a ciencia cierta cuándo volverá a hablar: «No lo sé, eso no depende de mí. Simplemente eso… ya no voy a comentar nada».

Fue el viernes 4 de febrero cuando José Antonio puso en duda que Rocío Flores pudiera propinarle una paliza a su madre, a pesar de que existe una sentencia que condena a la joven. «Estoy poniendo en duda la actuación de su marido y el cómo se ha contado. ¿Tienes al lado a una persona a la que están pegando y no intervienes? Si estás a dos metros…», comentaba. Al escuchar estas palabras, las personas presentes en el plató se llevaban las manos a la cabeza y no daban crédito a lo que estaban escuchando. «No cuenta la verdad. No nos la creemos ninguno, conocemos las dos versiones, vosotros no la conocéis«, continuaba José Antonio.

José Antonio Rodríguez pone en duda el testimonio de su sobrina, Rocío Carrasco

Al escucharlo, Rocío Carrasco insistía en que ella no se peleó con su hija y recordaba a su tío y a la audiencia de Telecinco que fue una agresión y que la joven fue condenada por lo que hizo. En medio del rifirrafe entre ambos, Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra para recriminar al andaluz por sus declaraciones. Y le espetaba: «¿Te parece poco? A ti no te parece que como tío, que ella te estaba contando aquello y estaba intranquila… ¿no te sale llamarla para ver cómo estaba al día siguiente? Tú no crees que con tantos homenajes que le hacéis a Rocío Jurado no se le caería la cara de vergüenza si entrases en un programa de televisión para desmentir un episodio tan grave como ha vivido?«. Por su parte, la hija de la artista insistía en que la llamada era un «despropósito» y que no había nada peor que la ignorancia.

Jorge Javier Vázquez acusaba a José Antonio de estar fuera de lugar. «Lo que acaba de suceder es muy grave por dos cosas: por el desprecio a tu sobrina y porque va contra vuestra dignidad como seres humanos«, sentenciaba, cabreado.