Cuando las aguas parecían haberse calmado en el clan Mohedano, las últimas palabras de Rocío Carrasco al hablar sobre la inauguración del Museo Rocío Jurado el próximo 1 de julio ha vuelto a abrir asperezas. La hija de Rocío Jurado aseguró que iba a invitar «a mi familia». «Todas las Campos estarán presentes». Sin embargo, afirmó que «mi familia es mi familia, la que yo he elijo», dando a entender que no habrá ningún miembro de su familia mediática (Así se refiere ella al clan Mohedano) en esta celebración. Ahora es su tío, José Antonio Rodríguez, quien le responde alto y claro. Puedes ver sus declaraciones íntegras en el siguiente vídeo. No tienen desperdicio. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Sobre las declaraciones de Rociíto en las que asegura que la familia es la gente que tú eliges, José Antonio Rodríguez ha querido quitarle la razón. «La familia no decide quién es tu familia. Tu familia es tu familia, tú no querrás con tu familia, pero nunca dejarán de ser tu familia. Tus hijos son tus hijos, si tú no quieres con tus hijos, seguirán siendo tus hijos toda la vida. Tus hermanos seguirán siendo tus hermanos y todos seguirán siendo y no tendrás eso. Los amigos los eliges, la familia a lo mejor desgraciadamente no lo puedas elegir, pero es la vida», ha comenzado diciendo. Unas palabras que prometen dar mucho de que hablar.

El marido de Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, asegura que toda la familia está muy bien

Sin embargo, asegura que tanto él como el resto de miembros del clan Mohedano se alegran de que, por fin, el Museo Rocío Jurado abra sus puertas después de 16 años de lucha. «Eso es lo importante, que se abra que es lo que hemos querido siempre la familia y punto», dice. El marido de Gloria Mohedano ha asegurado que todos están muy contentos con que, por fin, Chipiona abra las puertas a este templo dedicado a ‘La más grande’: «El alcalde de Chipiona muy contento, su sobrina Rocío también. Y nosotros muy contentos de que se abra. Era la voluntad de Rocío y es lo que hemos querido siempre y nos parece estupendo», cuenta. A pesar del interés por la apertura de este recinto, desconoce si estará invitado a la inauguración y en el caso de que sea que sí, si finalmente asistirán: «No lo sé. Depende de muchas cosas».

El Museo Rocío Jurado abrirá sus puertas el próximo 1 de julio en Chipiona. Así lo confirmaba la heredera universal de todos los enseres personales de ‘La más grande’, que ha sido quien ha tenido que dar luz verde para que este museo saliera adelante. Tras 16 años de varios conflictos, entre ellos familiares, ya hay fecha para este tan esperado homenaje a la artista.