Cuando la polémica de sus imágenes en actitud cariñosa junto a Alba Carrillo siguen dando que hablar y después de días desaparecido, Jorge Pérez se ha dejado ver de nuevo por las calles de Madrid. El colaborador de televisión ha reaparecido oculto bajo una gorra negra. A pesar de que su intención era pasar desapercibido, no lo ha conseguido, ya que las cámaras han conseguido reconocerlo.

La reportera de Europa Press se ha interesado por su estado después de semanas en el foco mediático. Jorge ha querido dejar claro que no va a decir nada y se ha preocupado por la que le estaba entrevistando: «Me sabe súper mal no decirte nada y encima te vas a caer, pero es que no te voy a decir nada de verdad», declara en esta esperada reaparición.

El ex Guardia Civil se manifiesta y desvela cómo se encuentra

Vídeo: Europa Press.

Aunque no ha querido contestar a muchas preguntas, Jorge Pérez sí que ha querido desvelar cómo está y cómo vive todo el revuelo mediático que se ha generado en torno a lo ocurrido en la fiesta de Unicorn TV: «Imagínate», dice rotundo, sin querer añadir mucha más información al respecto.

Para Jorge están siendo unas semanas complicadas. Estos días se encuentra en Madrid solo porque está dispuesto a demandar. Para ello, está visualizando junto a sus abogados todas las declaraciones que se han hecho sobre él en los diferentes programas de televisión de Mediaset. Esto le ha llevado a mantenerse al margen y esperar para así poder tomar una decisión sobre qué medidas tomar.