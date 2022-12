Jorge Pérez y su mujer, Alicia, están en el punto de mira después de que saliera a la luz el ‘affaire’ que ha tenido el ganador de ‘Supervivientes’ con Alba Carrillo. La coach se está viendo superada por la situación y todos esperan conocer qué consecuencias pueden existir en el matrimonio. A este respecto, en medio de la tormenta, el matrimonio ha reaparecido en Palencia.

A pesar de la situación, Jorge Pérez y Alicia Peña hacen piña y se dejan ver juntos. Este sábado, el matrimonio ha reaparecido en público y lo ha hecho en Palencia y en compañía de Marlon, su hijo pequeño. El colaborador ha reconocido que no quiere volver a ningún plató por un tiempo y se ha refugiado en su familia. Unos reporteros han captado el momento en el que entraban en el alojamiento en el que se hospedan y se han mostrado muy tensos, prueba de que no están pasando por su mejor momento.

No está claro si Jorge Pérez volverá a televisión. Este sábado, el que fuera ganador de ‘Supervivientes’ tenía que haber acudido a su puesto de trabajo en ‘Fiesta’, pero no ha aparecido ni se ha puesto en contacto con la directora del programa para confirmar que no contasen con él. Según ha desvelado Alba Carrillo, el colaborador le confirmó que prefería volver a lucir el uniforme de policía o fregar platos, antes que volver a trabajar en la pequeña pantalla. En medio de todo esto, Emma García ha revelado que ha podido hablar con Jorge Pérez y que ha sido él mismo quien le ha mandado un mensaje. Eso sí, para protegerle, ha preferido no contar el contenido del mismo.

Una etapa de intentar superar juntos lo ocurrido

Jorge Pérez ha dejado claro que ahora tiene que volver a conquistar a trabajar pues sabe que la ha fallado. Alicia ha perdonado a su marido, pero se muestra muy dolida por lo ocurrido. «Todo lo demás a un momento en el que Jorge se tenía que haber apartado e irse, en el que SÍ, por supuesto se equivoca y me falta al respeto… pero en el que no ha habido beso, ni nada de lo que está diciendo… y han jugado con las imágenes para que así sea… TODO, TODO, TODO lo demás, las barbaridades que están diciendo y haciendo es MENTIRA», empieza diciendo convencida de que todo lo que se está diciendo está muy alejado de la realidad.

Y Alicia defiende lo que ha formado junto a Jorge: «Somos luz, somos familia, somos valores que a la oscuridad, a los malvados… a los que no lo tienen, les hace daño y esto es lo que tenemos que pagar… Lo digo como una esposa que sí, que le ama, que le quiere con locura, y que tiene que trabajar el perdón y la relación con él, ya que ahora mismo está todo muy reciente, y hay un gran dolor en mi corazón», reconoce Alicia.