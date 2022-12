El matrimonio de Jorge Pérez y Alicia Peña lleva semanas afrontando el tsunami que ha supuesto para ellos la pillada del colaborador con Alba Carrillo. La gota que ha colmado el vaso ha sido el PoliDeluxe de la exmodelo en el que habló de su “tensión sexual resuelta” su compañero, este y su mujer han hecho llegar un comunicado a ‘Sálvame’. Se trata de un texto legal en el que piden que se deje de hablar de la vida íntima de Jorge y amenazan con tomar medidas legales penales.

Se trata de un burofax que la pareja ha enviado al programa a través de los abogados del matrimonio: “Niegan y desmienten toda la información que se ha ido publicando en los medios, la versión de la propia Alba”, ha explicado Natalia Lombardo. En esta notificación piden que se deje de hablar públicamente sobre la vida “pasional e íntima” de Jorge. Jorge y Alicia, dispuestos a tomar medidas legales contra quienes hablen de su intimidad Según la pareja, todo lo que está sucediendo a raíz de las declaraciones de Alba Carrillo sobre su noche de pasión con Jorge les está afectando mucho a sus derechos al honor y la imagen… No solo del exguardia civil, también del resto de su familia. Ambos tienen el firme propósito de proteger a su familia, por lo que están dispuestos a tomar medidas legales penales contra todo aquel que siga hablando de ellos.

Lo cierto es que nada parece parar el huracán que se ha desatado desde que el ganador de ‘Supervivientes 2020’ y su compañera del ‘Fresh’ fueran pillados besándose en la fiesta de Navidad de Unicorn. Una fiesta en la que, según Alba Carrillo, Cristina Porta y Bea Jarrín también quisieron ligar con el colaborador: «Beatriz Jarrín y Cristina Porta tenían la intención de terminar la noche con Jorge López, pero él quiso estar conmigo. No tuvieron esa suerte», dijo el pasado viernes en ‘Sálvame. Una de las aludidas, Porta, no ha tardado en responder: «A ella le pica que Jorge y Alicia sigan juntos».

«He tenido mucha presión porque molesta que yo hoy esté aquí. Tienen miedo que diga la verdad», dice Alba Carrillo

Cabe recordar que este fin de semana, Alba Carrillo hablaba sobre la esposa de Jorge Pérez, Alicia Peña: «Nunca me dijo que fuera a dejar a su mujer. Yo empatizo con Alicia y me duele haberle hecho este daño, pero tenéis que comprenderme que a mí me duele cuando intentan echarme el muerto encima». La madrileña sostiene que estuviese en su lugar no tendría dudas y dejaría a su marido: «Yo si fuera su mujer, con él, desde luego, no me quedaba, pero por cobarde».

También ha revelado que Jorge Pérez le habló de irse con ella a París, la ciudad del amor, que su flirteo empezó tiempo atrás, incluso que ligó con ella estando su mujer embarazada de su cuarto hijo. Aseguró en todo momento que lo que pasó durante la fiesta de Navidad de la productora ‘Unicorn’ podría haber ocurrido mucho antes, ya que el tonteo viene de lejos. Carrillo ha confesado que en las últimas horas había sentido mucha presión por su entrevista en el ‘Deluxe’. «Son amenazas veladas, temas de tribunales, denuncias… Hay colaboradores que han dicho que él está preparando una demanda. He tenido mucha presión porque molesta que yo hoy esté aquí. Tienen miedo que diga la verdad».