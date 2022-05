Jorge Javier Vázquez está viviendo uno de los momentos más amargos de su vida tras despedirse de uno de sus compañeros de vida, Travis, un galgo que adoptó y por el que mostró su preocupación por su salud hace ahora algunos días. Ha sido el propio presentador quien ha comunicado la noticia y le ha dedicado unas sentidas y bonitas palabras de despedida.

«Ahora tendremos que aprender a vivir sin ti. Va a ser muy difícil porque has sido un compañero maravilloso, Travis. Qué silencio reina ahora en tu casa. Feliz viaje y no te olvides de saludar a Cartago», escribía Jorge Javier Vázquez junto a una imagen en la que podemos ver al galgo. Esta triste noticia llega después de que el presentador tuviera que hacer frente al fuerte susto que le había dado el canino el pasado 12 de mayo. Entonces, el de Badalona expresaba su miedo a perder a su fiel amigo. «De repente, te lo encuentras parado en cualquier lugar de la casa, inmóvil, preguntándote con esos ojazos qué le pasa. Por qué le cuesta tanto caminar. Pero ahí sigue. Me hace muy feliz que quiera seguir viviendo porque eso significa que no quiere decirnos adiós, que le gusta su plácida vida y que probablemente nos dará más sustos, pero que quiere seguir. Y nosotros con él», expresaba.

Tras comunicar su triste pérdida, su publicación en Instagram ha recibido un sinfín de comentarios de cariño y de ánimo por parte de todos sus seguidores y compañeros de profesión. «Lo siento tanto conozco esas despedidas», aseguraba Bibiana Fernández. «Lo siento mucho, Jorge. Qué dolor. Ahora que tengo perro entiendo mucho más el inmenso amor que se les tiene. Te abrazo muy fuerte, compañero», expresaba Carme Chaparro. Además, diversos colaboradores de ‘Sálvame‘ no dudaban en poner emojis del corazón roto en señal de su dolor ante la noticia. En 2015, el de Badalona le daba la bienvenida a Travis y hacía partícipe a sus seguidores de ellos. «Viene muy delgado pero dando guerra», escribía mostrando una imagen del galgo en el que se apreciaba su precioso pelaje color caramelo.

Fiel defensor de los derechos de los animales

Jorge Javier Vázquez siempre ha mostrado su profunda admiración y cariño hacia los animales. Fiel defensor de los derechos de estos, el presentador siempre aboga por fomentar la adopción de perros para ofrecerles una segunda oportunidad en la vida para ser felices. En más de una ocasión, el de Badalona ha mostrado su contundente repulsión hacia el mundo taurino hasta el punto de pedirle a Vasile que se elimine la información sobre las corridas de toros en la cadena.

En 2016, Jorge Javier Vázquez también tuvo que hacer frente a la pérdida de uno de sus adorados galgos, Cartago. Entonces, le daba las gracias por haberles hecho tan felices y aseguraba que echarían de menos tenerle correteando por el jardín. Una dura pérdida que en aquel momento le afectó de manera sobrehumana, tal y como él mismo reconoció.

