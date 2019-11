Jorge Javier Vázquez está a punto de volver a pasar por quirófano y someterse a una nueva operación. Lo hará dentro de unos días, pero mientras tanto se toma la vida con humor, algo que siempre le ha caracterizado. El popular presentador ha compartido una inesperada fotografía con la que anuncia la llegada de la Navidad. Una imagen que no ha pasado desapercibida.

El presentador ha elegido las redes sociales para anunciar la llegada de la Navidad con una fotografía en la que aparece en bañador cuando tenía unos kilos de más. Jorge Javier saca su sentido del humor una semana antes de tener que pasar por quirófano tras el ictus que sufrió el pasado mes de marzo y que le obligo a aparcar algunos de sus compromisos profesionales.

La fotografía que ha desatado la locura en las redes

Según adelanta ‘Look’, Jorge Javier volverá a pasar por quirófano el próximo martes 3 de diciembre para someterse a una nueva operación. «Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones», anunció el presentador a finales de octubre.

Esto significa que Jorge no podrá anunciar el ganador de ‘Gran Hermano VIP’. No podrá presentar el reality show ya que todavía no está ni siquiera anunciado la fecha de la gala final de la séptima edición de ‘GH VIP’. Además, el presentador se mantendrá alejado un tiempo de la televisión.

Tras la operación, Jorge se tomará un tiempo de reposo para recuperarse 100% y volver con las pilas totalmente cargadas a todos los formatos a los que se enfrenta año tras año. De momento, ya se ha despedido de ‘Sábado Deluxe’ y este jueves hará lo propio con ‘GH’.