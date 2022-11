La entrevista de Raquel Mosquera en ‘Sábado Deluxe’ nos deja una inesperada guerra abierta entre Jorge Javier Vázquez y Rosa Villacastín. El presentador no dudó en interrumpir el programa para mandar un demoledor mensaje a la periodista. Un tenso momento que se produjo cuando se percató del tuit que había publicado sobre él. “Por todo el respeto que te tengo, basta ya”, le decía mirando fijamente a la cámara con evidente indignación.

Primero le recordó a la periodista que el respeto era «bidireccional. Tú me respetas a mí y yo te respeto a ti». Acto seguido quiso leer públicamente el tuit que había despertado su tremendo enfado. «Jorge Javier Vázquez estas abducido por Rocío Carrasco. Raquel Mosquera ha cuidado como nadie a Pedro Carrasco». El de Badalona se dirigió a la periodista y le advirtió seriamente de lo siguiente: «A mí en tus historias no me metas. Llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad para que tú ahora, desde tu casa, estás con el dedito que te aburres y con estas historias. El respeto es bidireccional. Respétame Rosa».

Jorge Javier Vázquez estalla

Durante este tenso momento en el que reinó el silencio entre los colaboradores presentes en el plató, el presentador se mostró muy indignado al sentirse cuestionado por su amistad con Rocío Carrasco. «Hay mucha gente que me tenéis hasta las narices. Me callo por educación algo que muchas de vosotras no tenéis conmigo». Insistió con el tema del respeto. «No tenéis ningún tipo de respeto. ¿Me has entendido?». Terminaba su elocución con estas palabras: «Deberías quedarte con aquel lema de la pandemia: ‘Quédate en tu casa'».

El tuit escrito por Rosa Villacastín ha tenido una enorme repercusión y han sido muchos los seguidores que han opinado al respecto. Una internauta le reprochaba su actitud: «Sigues sin entender absolutamente nada de lo que es la violencia vicaria, los detalles de si la Mosquera ha querido más o menos no son importantes, lo tremendo son los calificativos que Raquel y otros miembros de la familia han vertido sobre que es mala madre». A lo que la periodista contestaba en sintonía con lo que dijo la peluquera al final de su entrevista en el ‘Deluxe’. «Todos no pueden ser malos y solo ella la buena. Yo pienso lo que quiero porque conozco la historia. Tú solo la que cuenta Rocío Carrasco». Un claro zasca con el que también respondía a Jorge Javier Vázquez.