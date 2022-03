Jorge Javier Vázquez ha puesto fin a su aventura en el Teatro y se ha bajado de los escenarios después de interpretar la última función de su obra, ‘Desmontando a Séneca’. El presentador de ‘Sálvame‘ ha podido disfrutar de su primer fin de semana libre en dos años (teniendo en cuenta que ahora el ‘Deluxe‘ ha pasado a emitirse los viernes) y ha aprovechado para descansar en casa.

En su primer fin de semana libre en dos años, Jorge Javier Vázquez ha compartido una imagen en la que podemos verle completamente dormido en el sofá de su casa en compañía de uno de sus perros. Un plan de lo más tranquilo que pone de manifiesto que el presentador necesitaba descansar después de haber estado meses y meses sin parar. Descansando y tapado con una manta para no coger frío, el de Badalona ha aprovechado para recargar las pilas y disfrutar de los suyos. Son muchos los usuarios que se preguntan si ha sido la madre de Jorge Javier Vázquez quien ha hecho la fotografía, con la que mantiene una magnífica relación y con la que le gusta pasar la mayor parte de su tiempo libre.

Jorge Javier Vázquez necesita descansar antes de ponerse al frente de su nueva aventura profesional. Aunque hay muchas dudas acerca de si presentará la nueva edición de ‘Supervivientes‘, lo cierto es que él tampoco tiene muy claro si la organización contará con él para hacer su papel de maestro de ceremonias. «Que para mí ha sido muy buen recuerdo presentar ‘Supervivientes’, sí», explicaba Jorge Javier Vázquez en una conexión con Anabel Pantoja en ‘Sálvame’. «¿Por qué hablas en pasado?, le preguntaba Lydia Lozano. Anabel Pantoja, por su parte, le ha espetado: «¿Pero qué estás diciendo, que no lo vas a presentar? Dilo, que está todo el mundo esperando». Este contestaba de manera sin afirmar ni desmentir: «Pues no lo sé… que no lo sé». «No es peloteo ni no peloteo, ‘Supervivientes’ no es lo mismo si no lo presentas tú. Solo quería decírtelo porque mucha gente me lo ha comentado», insistía Anabel Pantoja. El conductor zanjaba el debate sobre su continuidad al frente del espacio con un: «Bueno, ya».

Cambios en ‘Supervivientes’: Ion Aramendi ficha por Telecinco

Lo que está claro es que la nueva edición de ‘Supervivientes’ llegará próximamente a la pequeña pantalla y lo hará con un gran cambio. Ion Aramendi deja TVE y regresa a Telecinco para ponerse al frente del debate del reality de aventuras de Telecinco. El periodista, que estaba presentado en la actualidad ‘El cazador’ en el ente público, vuelve a la que un día fue su casa y conducirá una de las galas que analizará el desarrollo de la convivencia de los concursantes. Cabe recordar que el vasco fue uno de los reporteros más recordados de ‘Sálvame’.