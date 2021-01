Jorge Javier Vázquez se ha quejado de que trabaja más que sus colaboradores de ‘Sálvame’ y ha pedido en directo que le suban el sueldo. El zasca con el que le responde Kiko Matamoros aplaca cualquier petición a la cúpula de Mediaset

Jorge Javier Vázquez se ha hartado. Mucho se ha comentado en los últimos años que el presentador es el niño mimado de Mediaset, al que le reservan los mejores proyectos y que su presencia en la parrilla de Telecinco le hace ser la estrella indiscutible en casi todas las franjas. Eso sí, lo que esconde esta afirmación es que trabaja más que ninguno en la cadena y tantas horas frente a las cámaras, más el trabajo que conlleva esto antes de que el pilotito rojo se enciende, le hacen ser digno merecedor del título de ‘empleado del año’, una y otra vez. Ahora bien, el presentador se ha hartado de sentirse explotado por sus superiores y no ha tenido reparo alguno en quejarse públicamente en directo desde el plató de ‘Sálvame’, pidiendo a viva voz que deberían subirle el sueldo ya que, a su parecer, todo lo que hace no está pagado.

Jorge Javier Vázquez este lunes se ha sentido explotado por la cúpula de Mediaset y ha estallado contra sus compañeros de ‘Sálvame’. Según avanzaban los temas programados en la parrilla del programa estrella de la cadena, el presentador se ha percatado no solo que era el protagonista de la gran mayoría de ellos, sino que además aportaba más información que los periodistas y afines a los famosos que deberían realizar esta tarea por su contrato como colaboradores. Tanto fue así en la tarde de este lunes, que los rótulos que destacaban la información más candente de lo que sucedía en plató llevaban su nombre, ya sea por entrecomillados de declaraciones suyas o por llevar información novedosa que avivaría el debate de sus compañeros. Un detalle que al presentador no se le pasó por alto y que finalmente provocó que estallase y exigiese un aumento de sueldo.

“No me pongáis en el centro de todas las informaciones, yo solo he comunicado lo que me han dicho”, comenzaba a detallar Jorge Javier Vázquez, que llevaba información inédita de cómo supuestamente Isabel Pantoja ha cargado contra Francisco Rivera en la intimidad. “Al final voy a tener que pedir que me paguéis también un plus como colaborador”, anunciaba el presentador, eso sí, siempre con su característico sentido del humor. Esta afirmación ha sacado los colores de los colaboradores, que se han sentido atacados al ver cómo el conductor del programa pedía ser recompensado económicamente por también el trabajo de comentarista: “Hombre, hoy he hecho mucho más que vosotros. ¡No habéis traído ni una sola noticia!”, respondía Jorge Javier Vázquez a las quejas de sus amigos.