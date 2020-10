«La gran asignatura pendiente de María Teresa es no prepararse para el adiós y saber que esto se acaba», ha sentenciado el presentador. Tras días de guerra mediática, no descarta una reconciliación.

Este martes, Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy reflexivo tras su enfrentamiento con María Teresa Campos. La semana pasada, el presentador cargaba duramente contra la malagueña tras su tensa entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Y durante varios días se despachó a gusto contra ella y contra los miembros de su familia. Sin embargo, después de «cuatro días totalmente al margen» y «desconectado» ha tenido tiempo para pensar sobre lo sucedido. «Tengo que reconocer que estuve muy cabreado y muy dolido. Pero vengo hoy con la sensación de que poco más tengo que decir», ha confesado.

«No voy a dejar de querer a María Teresa de un día para otro»

«Evidentemente no voy a dejar de querer a María Teresa de un día para otro. Eso es una tontería. ¿Te crees que después de 20 años se va a acabar una historia? Pues claro que no. La semana pasada fumaba en pipa y que decía que no quería a volver a hablar con ella en ningún momento. Y estoy convencido que nos vamos a volver a hablar. No sé cuándo porque yo tampoco soy de los de ‘hablamos y aquí no ha pasado nada’. Pero yo no soy así. Necesito mi tiempo y entiendo que ella necesitará el suyo porque he dicho cosas que no son agradables. Sé que con ella tengo una conversación pendiente y nos tendremos que decir aquellas cosas que nos molestan y no nos molestan de cada uno. Para mí esta historia, sinceramente, está enterrada. No tengo nada más que decir».

«Cuando digo lo del «clan enfermo de las Campos», y no lo retiro, es porque viven instaladas en una realidad que poco tienen que ver con la realidad, valga la redundancia. Y que muchas veces a lo largo de su vida se han enfrentado a enemigos imaginarios. Y eso las ha llevado, como Don Quijote, a ver molinos de viento. Veían enemigos donde no los había», explicaba el presentador.

«Lo que he pensado estos días fundamentalmente es: Llegados a este punto, ¿esto cómo se soluciona? Lo que tiene que hacerse es solucionarse. No me gusta ver a Teresa como la he visto últimamente en televisión. Porque Teresa es otra. No me gusta verla enfadada, no me gusta verla cabreada».

«Teresa se hace daño a sí misma»

«Estas son reflexiones mías que a mí me vienen bien y que luego la gente que haga lo que les dé la gana. Me gusta compartir lo que me viene bien, así que lo comparto por si acaso. Lo que me hace daño de todo esto es que Teresa muchas veces se hace daño a sí misma. Eso no m gusta porque es muy válida que ha conseguido muchas cosas profesionalmente y no me gusta verla así», decía, sincero.

«Como todos los martes he tenido mi terapia psicológica. Creo para la gente que trabajamos en televisión es fundamental ir a terapia, ir al psicólogo. Porque nuestro trabajo no es normal. No es normal estar trabajando para millones de personas y recibir información de millones de personas. Para mí es fundamentar ir al psicólogo para intentar enfrentarme a esta realidad tan anormal. Yo le he dicho a mi psicóloga: ‘¿La gente cambia tanto a los 78 años?’ Mi psicóloga ha dicho: ‘Claro que puede cambiar. La mente es muy elástica», comentaba Jorge Javier.

«Es fundamental prepararse para el adiós y saber que esto se acaba»

«Teresa tiene un ahora un reto importante en su vida. Lo digo de todo corazón: ‘Ostras, me quedan años de vida’. Estoy convencido de que María Teresa puede volver a trabajar. A lo mejor no en un plató de televisión, pero sí en un programa, editado, cuidado, en algo que le gusta. Tiene 78 años, tampoco tiene 123. Creo que el gran problema de María Teresa es… Si algo me ha servido toda esta historia es para reafirmarme en una cosa que vengo preparándome desde hace tiempo», añadía.

El de Baladona ha explicado en detalle cuál es el desafío al que se enfrenta su hasta ahora amiga. «La gran asignatura pendiente de María Teresa es no prepararse para el adiós… en un trabajo como éste, que es fundamental. Es fundamental prepararse para el adiós y saber que esto se acaba. Es una asignatura que tiene pendiente. Tiene que coger las riendas de su vida y decir: ¿Cómo quiero vivir el resto de mi vida? ¿Como una persona con resentimiento o como una persona optimista y dando gracias por todo lo que tengo, que es mucho?’ Es lo que a mí me gustaría. Es un momento de plantear soluciones». Asimismo, dejaba la puerta abierta a una reconciliación con la veterana periodista. ¿Cómo voy a dejar de tener relación con una persona a la que quiero desde hace 20 años, a la que he admirado?».

A Jorge Javier no se le ocurre llamar a su amiga para ofrecerle una reconciliación en ‘Sábado Deluxe’. «Esto sería un parche, y esto es una cosa más profunda. Y por supuesto tengo mucho cariño a Terelu y a Carmen», destacaba. «Lo que nosotros tenemos que hacer es engañarnos lo menos posible. Si no vemos la realidad vamos a estar otra vez en el círculo. Es parar y pensar: ‘¿Qué coño he hecho mal?’. Pero como nos quedamos en el círculo otra vez de ‘el mundo contra mí, los enemigos contra mí’. ¡Es que eso no es!».