Jorge Javier Vázquez ha sido el último invitado del canal de Youtube, ‘Enredadas en la Red’, donde se ha confesado con María Teresa Campos.

En tan solo unas semanas María Teresa Campos ha dado un giro exitoso a ‘Enredadas en la Red’, el programa de Youtube que en un principio estaba pensado solo para desmitificar cuestiones de salud. Tal fue el éxito alcanzado que la periodista decidió que su sección con Meli Camacho, la experta en esos asuntos, pasará a ser algo complementario y ella se centró en entrevistas a personajes de renombre. De hecho, ya ha contado con la presencia de Los Javis o David Broncano, quienes dejaron titulares o momentos para el recuerdo. Aunque el último invitado sin duda es uno de los más esperados. Jorge Javier Vázquez se ha acercado hasta la casa de la malagueña para charlar con ella de la actualidad y hacerse confesiones hasta ahora no conocidas. Desde la sala de la biblioteca y guardando la distancia de seguridad, ambos amigos han estado más de 20 minutos conversando sobre la vida, sobre sus miedos y sobre personas pasadas que en su momento dejaron un gran poso en ellos. En especial, en el catalán.

Tras bromear sobre las supuestas grandes cantidades de dinero que recibió Corina del rey Juan Carlos, Jorge Javier y María Teresa han conversado sobre el estado de su corazón. La primera en preguntar ha sido la malagueña al conductor de ‘Sálvame’: «Estoy solo como la una». Sin embargo, estas palabras de Jorge Javier no frenaban ni un ápice a María Teresa, quien demostraba que tenía la curiosidad más despierta que nunca. «Cualquier cosa que venga es mala, te van a desequilibrar igual…yo estoy bien solo. Durante muchos años he estado buscando novio, he metido la pata hasta el fondo, me he liado con auténticos orcos, me he quedado colgado de…cuando yo salía por las noches y no ligaba volvía a casa hecho polvo», ha dicho Jorge Javier. Una época pasada que ya no se asemeja en absoluto a la actual, según ha dicho él mismo. «Ahora lo que venga, ahora no tengo ansía», continuaba.

Jorge Javier tiene claro lo que espera a nivel sentimental, pues en el plano laboral no le puede ir mejor. Y es que además de ser el presentador estrella de Telecinco, será a la vuelta del verano cuando regrese a los escenarios con su obra de teatro. «El teatro empezamos en septiembre, ahora me encantaría que me apeteciera un tío de 25 años», decía entre carcajadas el presentador.

Aunque esta no ha sido la única faceta que han tratado. María Teresa también le ha preguntado sobre su padre, una figura muy importante para él, pero que falleció con tan solo 59 años a causa de una enfermedad. «Yo era el anti hijo de mi padre, lo que mi padre siempre había soñado para un hijo, pues yo era el contrario», ha explicado Jorge Javier. Tras estas declaraciones María Teresa le ha preguntado sobre el modo en el que él recibió su homosexualidad, un instante de su vida sobre el que se ha confesado sin ningún tapujo. «Yo a mi padre nunca se lo dije y me enteré que él lo sabía en una entrevista que yo di con mi madre para un programa de televisión. En TV 3 en ‘El invitado’, yo estaba en Badalona con mi madre almorzando y entonces mi madre dijo con una tranquilidad que el ya lo sabía. Dijo que como yo era muy descuidado un chico me escribió una carta y la dejé por allí y mi padre la leyó…Mi padre dejó de preguntarme que si me iba a casar…», ha revelado Jorge Javier.

Y, a pesar de que esta anécdota forma parte del pasado, María Teresa ha querido plantearle una situación hipotética. ¿Qué sería lo más complicado para el padre de Jorge Javier si conociera su vida actual «Para él hubiera sido muy difícil el encuentro con la popularidad. Mi padre era lo contrario a mí. Súper callado, un hombre bastante triste…», ha respondido el presentador.

