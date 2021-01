El presentador de televisión acaba de comparar con un antes y un después de él mismo cómo ha cambiado su cuerpo en los últimos años. Jorge Javier Vázquez se atreve, incluso, a hacer público su deseo para el 2021, que tiene que ver con su cuerpo.

Jorge Javier Vázquez no puede estar más feliz con el gran cambio físico que ha experimentado su cuerpo en los últimos años. El presentador de ‘Sálvame’ acaba de comparar una instantánea de antes de ponerse en manos de profesionales para adelgazar con una de la actualidad, donde aparece tal y como lo vemos ahora cada día en el plató de su programa.

«Empiezo el 2021 en forma, aunque sin olvidarme de cómo llegué a estar hace unos años. Gracias a la familia @pronokal_es y al buen trabajo en equipo pude recuperar mi peso ideal, que sigo manteniendo a día de hoy. Mi propósito para este nuevo año es seguir aconsejándome por grandes profesionales y conservar así mi línea mientras disfruto cuidándome. Gracias también a mi fiel amiga la Dra. Electa Navarrete @doctoraelectanavarrete por acompañarme siempre. #pronokalconnect #comprometidosporunpesosaludable #yomecuidoconpronokal #metodopronokal«, ha escrito emocionado Jorge Javier Vázquez.

Esta es la imagen comparativa que ha publicado Jorge Javier

Ha empezado el año muy contento con los cambios que ha dado su cuerpo. Todo esfuerzo tiene su recompensa y él ve los resultados. Ahora solo tiene un deseo para el nuevo año: mantenerse. «Mi propósito para este nuevo año es seguir aconsejándome por grandes profesionales y conservar así mi línea mientras disfruto cuidándome», desvela rotundo.

Jorge Javier Vázquez no puede estar más feliz con el paso que dio al querer cambiar su forma de vida. Una alimentación más saludable y deporte. Hace unas semanas, él mismo agradecía el equipo de Pronokal lo mucho que le había ayudado en esta lucha: «Desde que descubrí @pronokal_es ya no hay vuelta atrás. Conseguí cambiar hábitos y mantenerme en un peso saludable. Y en esta época de trasiego que me espera con la gira de #DesmontadoaSéneca qué bien me viene recurrir a sus productos», decía orgulloso.

Está tan contento y orgulloso del cambio que cuando tiene oportunidad nos deja ver cómo se le nota los kilos de menos. En alguna ocasión ha mostrado algún desnudo integral en las redes sociales o incluso un posado en bañador en la playa o la piscina. Pero está tan feliz que Jorge Javier se ha atrevido, incluso, a aparecer en el plató de ‘Sálvame’ con poca ropa, donde se ve el gran cambio que ha dado su cuerpo en los últimos años.

Le preocupa mucho su imagen

Jorge Javier Vázquez es una de las caras habituales de Mediaset. La cadena cuenta con muchos programas que presenta él mismo. Es el caso no solo de ‘Sálvame Diario’. Lo vemos también en el Deluxe, en las galas de ‘Supervivientes’, ‘La Casa Fuerte’ o ‘Gran Hermano’ y ‘Gran Hermano VIP’.

El presentador tiene que estar frente a las cámaras en programas que ven millones de personas. Esto le lleva no solo a mantener la forma física, también a apostar por cambios de looks que terminan siendo comentados. Su mayor locura siempre ha sido la misma: cambiarse el pelo de color cuando tiene que estrenar un gran formato.