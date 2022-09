Este jueves, Jorge Javier Vázquez ha anunciado su triunfo en los tribunales contra Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo. “Un recuerdo emocionado para Lucía Pariente, que pretendía empapelarme y no lo ha conseguido”, ha escrito el presentador en su perfil de Twitter, acompañando su mensaje con una imagen de la sentencia judicial en la que se puede ver la resolución final del proceso legal: “Se absuelve a Mediaset España Comunicación S. A y a Don Jorge Javier Vázquez Morales de todos los procedimientos de la demanda”. No contento con comunicar públicamente que ha ganado el juicio que tenía contra Pariente, el de Badalona ha lanzado un tajante mensaje a su compañera de cadena: «Estoy muerto para ti, Alba Carrillo«, ha dicho en ‘Sálvame‘.

«Se le permite que diga de todo en esta cadena, y tengo que seguir viéndola. La madre me denunció por acoso. Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia. Me han absuelto, por cierto», ha recordado el presentador. «Lucía Pariente, has perdido. Ese día, cuando abandonaste el plató, me llamaste de hijo de p*** para arriba. Y yo aguantando, aguantando y aguantando. ¿Tendré que soportar que después de esto siga hablando de mí? Que estoy muerto, Alba, que estoy muerto, para ti y para tu madre», espetaba, cabreado.

Jorge Javier Vázquez, enfrentado a Lucía Pariente y Alba Carrillo dentro y fuera de los platós

Fue en diciembre de 2021 cuando el presentador y Lucía Pariente protagonizaron una fuerte bronca en la final de ‘Secret Story’. La madre de Alba Carrillo acusaba a Cristina Porta de haber hecho trampas en el concurso, como haber ocultado un bolígrafo que supuestamente tenía escondido tras una cámara para comunicarse a escondidas. «Estás mintiendo como en tantas otras ocasiones, como mentís tú y tu hija, las dos. Decís mentiras, manipuláis y sembráis la duda. Te lo digo ahora que estáis «, le lanzaba Jorge Javier. Sus palabras hacían referencia a anteriores ocasiones en las que Alba había acusado de tongo al programa.

Vídeo: Telecinco

En aquella monumental bronca en directo, Pariente se defendía: «Hoy tienes un valor cojonudo. Mentira. Venga, hombre, bravucón. Eso no es verdad». Jorge Javier optaba por echarla del plató: «Oye, abandona el plató. Abandona el plató. A mí no me llamas así. ¿A mí me llamas bravucón? ¡Fuera, fuera del plató o no continúo con el programa». La madre de Alba Carrillo se negaba a irse: «Pues no continúes. Tú me estás llamando mentirosa a mí. Es que no he mentido. No me voy a ir porque no he mentido. El bolígrafo estaba escondido detrás de la cámara… No me voy a ir porque no he mentido». Aquel fue el origen de un enfrentamiento mediático que no ha tenido tregua desde entonces. El catalán le cerró las puertas tanto a Lucía Pariente como a Alba Carrillo, contra la que ha lanzado durísimas críticas por su actitud en televisión. Ahora, una vez más, ha vuelto a dejar claro que no hay vuelta atrás.