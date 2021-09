Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a cancelar sus últimas dos funciones de teatro en Logroño, donde tenía previsto actuar este domingo.

Este fin de semana Jorge Javier Vázquez tenía previsto presentar su obra ‘Desmontando a ‘Séneca’ en el Teatro Bretón de Logroño, sin embargo, nunca lo hizo. A pesar de que tenía dos funciones, una fijada a las 17 horas de la tarde de este domingo y otra para las 21 horas, por la mañana se informó que ambas se cancelaban. ¿El motivo? El presentador estaba «indispuesto», pero no se dio más detalles al respecto. Este problema de salud del que no se han dado más datos ha preocupado a sus seguidores, aunque el comunicador no ha dado explicaciones públicamente.

Desde SEMANA hemos intentado ponernos en contacto con el citado teatro, pero permanecen ilocalizables. No se manejan más datos hasta ahora y no se sabe nada más acerca de cómo se encuentra Jorge Javier Vázquez ni por él ni por su círculo. De momento, se ha avanzado que el público que tenía entrada para este día recibirá la devolución del dinero que les costó, lo que ha tranquilizado a muchos de ellos. Sin parte médico ni más información sobre cómo se encuentra Jorge Javier Vázquez, son muchos los que se preguntan qué ha sucedido para tener que suspender sus dos funciones de este domingo. Si bien él tenía una tremenda ilusión, un problema de salud le ha obligado a cancelar su obra de teatro.

No es la primera vez que sucede algo similar. Nos remontamos al año 2019 cuando Jorge Javier Vázquez tuvo que cancelar su obra, ‘Grandes éxitos’ , tras sufrir un ictus y un aneurisma. Esta situación tan delicada le obligó a frenar en seco su vida y a alejarse de los platós para tranquilizarse y volver a estar bien. Con muchas preguntas sobre la mesa, han sido muchos los mensajes de sus fans que le desean una pronta recuperación, pues el presentador es muy querido. Todavía es una incógnita si esta semana Jorge Javier Vázquez volverá a estar al pie del cañón en ‘Sálvame’ o ‘Secret Story’, compromisos que se podría saltar debido a este contratiempo.

Fue hace tan solo unos días cuando Jorge Javier se abrió ante sus seguidores para desvelar lo duro que estaba siendo vivir sin Mila Ximénez. A pesar de que siempre ha insistido en que su último adiós fue especial, para el presentador el día a día es muy complicado. Le hace mucha falta y él lo volvió a dejar patente días antes de cancelar su obra de teatro. «No hago otra cosa que pensar en ti», escribió junto a una fotografía en la que aparecían los dos juntos en un plató.