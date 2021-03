Jorge Javier Vázquez ha advertido a Antonio David Flores sobre lo que cree que pasará tras ver el documental de Rocío Carrasco.

Un día después de que saltara el bombazo del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Antonio David Flores ha vuelto al plató de ‘Sálvame’. Tras varias horas intentando digerir lo sucedido, el colaborador se ha mostrado expectante, más aún si se tiene en cuenta lo que le ha dicho Jorge Javier Vázquez tras visionar el primer capítulo. Aunque son muchas las incógnitas que todavía hay por delante, el presentador ya le ha puesto en sobreaviso y es que el catalán tiene claro que «Rocío Carrasco está preparada y va a por todas». Para él, tras su emisión se enfrenta a una auténtica guerra y cree que no está listo para ello, aunque Antonio David no lo ha querido reconocer. Si bien hace solo unas horas él que fuera yerno de Rocío Jurado aventuraba que se avecinaba tormenta, este miércoles ha querido mostrarse cauto ante lo que está por venir.

Mientras Jorge Javier no tenía reparo y le desvelaba que él siempre se había posicionado a favor de Rocío Carrasco, Antonio David insistía en que no entendía por qué motivo hablaba por dinero. Él consideraba que debía confesarse sin pagos de por medio, planteamiento que para Jorge Javier Vázquez era absurdo, ya que eso no le restaba verdad a las declaraciones de Rocío. Todavía los espectadores tendrán que esperar al domingo para descubrir el contenido del primer capítulo, un día muy esperado y que dará, sin duda alguna, mucho que hablar. Tras la revelación de Jorge Javier Vázquez, Antonio David le ha preguntado al presentador la razón por la que se decantaba por Rocío, no obstante, un malentendido entre ellos y una conversación del pasado ha provocado que Jorge estalle contra él. “Antonio, estás jugando a lo que juegas siempre, a desviar la atención”, ha dicho el catalán.

Jorge Javier sigue impactado después de ver la primera entrega, tal y como ha desvelado en directo en el programa vespertino. «Creo que es un terremoto que va a salpicar a todos, no vamos a quedar ninguno indemne. Las posiciones se van a recrudecer muchísimo, va a haber unas guerras tremendas entre los colaboradores por el testimonio”.

Lo que hemos podido ver hasta ahora

Vídeo: Telecinco