Jorge Javier habla de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa con Íñigo Errejón en el estreno de su podcast

Jorge Javier Vázquez estrena nueva etapa fuera de la televisión con su nuevo podcast, 'Los burros de Fortunato'. Un nombre en honor al burro que le regalaron en una de sus salidas de su sección 'Din dong', en 'Sálvame'. Al presentador le regalaron un burro como mascota y él, ahora, ha querido rendirle homenaje haciendo un podcast que estrenará capítulo cada quince días. La vista estaba puesta en el primer capítulo, en el que ha debutado Íñigo Errejón como primer invitado estrella a la mesa de tertulia que completaran cada vez Paloma Rando, Isabel Vázquez y Juan Sanguino.

A lo largo de la charla han tocado diferentes temas, algunos relacionados con la política y otros no. Por ejemplo, han charlado de cómo llevan la exposición mediática y el hecho de enfrentarse a las críticas en redes sociales. O incluso han dado un paso más allá y han hablado de la crónica social y de los diferentes conflictos que están candentes en el papel couche. Errejón asegura que sigue de cerca la polémica de Shakira y Piqué, aunque desconoce todo lo que ha ocurrido entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Ha sido entonces cuando el popular ha lanzado una pregunta al político: "De toda su dilatada existencia. ¿Cuál es la etapa de la Preysler que más veneres? Es bonita esta", pregunta.

Jorge Javier Vázquez pregunta a Errejón por su marido favorito de Isabel Preysler

Íñigo Errejón, con el rostro desencajada, respondía: "No me sé etapas de la Preysler. Os lo prometo. He llegado sin estudiar a esto", decía. "¿Y su marido favorito?", continuaba preguntando Jorge Javier. El político continuaba sin saber qué decir y le han echado un cable enumerando todas sus parejas: Miguel Boyer, Julio Iglesias, Carlos Falcó y Mario Vargas Llosa. "Boyer no, le quedaba grande lo de socialista. Sabía que estuvo con Julio Iglesias, de hecho ha sido el único me he acordado. Del marques de Griñón ni idea y Vargas Llosa si, ¿pero se llegaron a casar?", cuestionaba.

Jorge Javier, que se encontraba ya en toda su salsa, daba por negativa la respuesta: "No porque era un celoso enfermizo". "¿Por eso no se casaron?", decía Errejón. "Bueno tanto no lo sé". Durante la charla han continuado con el tema hablando de la reconciliación del premio Nobel con su mujer, Patricia Llosa, tras su ruptura con la 'reina de corazones'. El presentador de Telecinco ha seguido con la conversación centrada en Vargas Llosa: "Yo lo que quiero preguntaros y es una cosa que me llama mucho la atención. Es si es tan importante la Academia Francesa". Hay que recordar que hace tan solo unas semanas el escritor entraba en ella rodeado de toda su familia, su exmujer, el rey emérito y la infanta Cristina.

El popular presentador, en tono de humor, sorprendía con sus declaraciones sobre Patricia Llosa

Juan Sanguino respondía en clave de humor: "No para Patricia Llosa que se quedó dormida. Isabel nunca se habría dormido". "Pero yo creo que se quedó dormida a propósito. Dijo este tío que me ha dado tanto por saco, ahora que se joda. Me voy a quedar dormida", respondía Jorge Javier, que ha dejado ya el tema de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa por hoy. Sin lugar a dudas, uno de sus temas favoritos. Tras hablar de la reina de corazones y el Premio Nobel ha dado paso a otro tema que ha creado mucha controversia en España: la elección del ganador del Benidorm Fest.