Jordi González ha reaparecido en el vídeo promocional de Mediaset en el que él y sus compañeros desean Feliz Navidad a los espectadores.

Poco o nada se ha sabido de Jordi González en los últimos meses. Desde su repentina salida del debate de ‘Supervivientes‘ en el que fue sustituido por Sonsoles Ónega, el presentador ha estado desaparecido. Apenas ha dado señales de vida en su cuenta de Twitter y desde que se borrara su cuenta de Instagram no ha vuelto a activarse el perfil. El catalán se quería desintoxicar del universo 2.0 y, aunque no ha dado explicaciones de su ausencia, esta es su reaparición estelar. Lo ha hecho en un vídeo promocional de Mediaset en el que muchos de los rostros de la cadena desean a los espectadores felices fiestas, a pesar de que son solo unos segundos. Tras Jesús Calleja, Jordi mira a cámara desde un espectacular piso y dice: «Viajemos juntos a paraísos inolvidables». ¿Será esta una pista del siguiente proyecto que él va a liderar?

Jordi parece feliz y si bien es cierto que solo aparece en pantalla unos segundos, el presentador luce como siempre, como si jamás se hubiera ido de la televisión. Con un traje oscuro al igual que su camisa, Jordi no da datos de qué le espera para 2021, pero sí que demuestra que sigue vinculado todavía a la cadena. Tal y como le pasó a Sandra Barneda, que estuvo varios meses sin proyecto conocido, Jordi González continúa viviendo en calma y quién sabe si planteándose nuevos retos profesionales.

Cuando el catalán no presentó el último debate del reality show, él mismo explicó que volvería en septiembre. «En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme», dijo en sus redes. Tras estas palabras no ha habido ni rastro de él, por lo que todos sus seguidores se preocuparon por saber a qué había dedicado su tiempo. De momento, todo apunta a que está centrado en descansar y tener unas vacaciones tranquilas antes de volver al ruedo. Aunque en redes sociales algunas quinielas apuntaban a Jordi como uno de los posibles candidatos a presentar el debate de ‘La isla de las tentaciones’, en la segunda edición no sucedió y la productora decidió contar con Carlos Sobera. Ahora solo cabe esperar para saber si se pondrá él al frente de la nueva temporada o todo lo contrario.

Su cuenta más activa es la de Twitter y desde el mes de octubre no se manifiesta, lo que evidencia su inactividad. El presentador ha apostado por tomarse un respiro y desvincularse de todo para volver con fuerza el día que lo haga y es que es habitual que muchos famosos tengan que hacer frente a críticas poco constructivas de las que necesitan resetearse. Después de unas vacaciones más que merecidas, Jordi ha demostrado públicamente que su relación con Telecinco es exquisita y que no está en absoluto empañada por ningún satélite que tenga a su alrededor. A la espera de que se conozcan los nuevos proyectos en los que está inmerso, Jordi siempre ha sido sinónimo de éxito a nivel de audiencia y los altos directivos de Telecinco son más que conocedores de ello.