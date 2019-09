Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Jordi González y Alba Carrillo han vuelto a verse las caras durante ‘El Debate de GH’ después del tenso enfrentamiento que protagonizaron hace tres años. Ahora, han hecho las paces.

Todo comenzó hace tres años cuando Jordi González estaba al frente del debate de ‘Gran Hermano 17’. La ex de Feliciano comenzó con una discusión contra Ylenia y decidió abandonar el plató. “Que alguien hable con esta mujer, no se puede tener la piel tan fina”, decía el presentador. Tras esto, y pasado el tiempo, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’, siempre que le preguntaban, rechazaba la idea de volver a un programa que estuviera presentado por el catalán porque es «alguien a quien no soporto».

Ahora, ‘GH VIP 7’ ha querido que ambos hicieran las paces gracias a un tuit de uno de los espectadores. «Para Alba: ¿A quién prefieres a Antonio David o a Jordi González?», preguntaban. «A Jordi González como presentador. Jamás pensé que gracias a una persona como Hugo tendría la misma opinión que Antonio David y Kiko Jiménez«, respondía la modelo. «Por mi parte hacemos las paces«, decía el presentador, a lo que la concursante asentía.

