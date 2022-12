Ha sido un puente intenso para Joaquín Prat, que volvía al aeropuerto de Madrid tras pasar unos días fuera de desconexión en algún lugar que no ha querido desvelar. Aunque no suele ser un rostro conocido al que los medios de comunicación persigan normalmente, el presentador de televisión ha recibido la visita de un reportero a la salida de la terminal del aeropuerto, al que ha atendido con simpatía.

No ha olvidado lanzar un recadito a los que hablan más de la cuenta. Asegura que él no tiene necesidad de hablar de su vida privada porque ya hay otras personas que la comentan por él: «Ya sabes que yo no hablo nunca, ya lo hacen otros y dan mucho juego», reconoce rotundo.

Han sido unos días increíbles y los ha disfrutado al máximo. Y es que Joaquín Prat está viviendo una gran época personal. A pesar de ser muy discreto con su vida privada, asegura que está muy enamorado de Alexia Pla: «Estoy enamorado y feliz». El presentador está viviendo con felicidad esta nueva etapa y no le cabe duda de que su año ha mejorado mucho con ella a su lado: «Estoy feliz y contento, acabo el año mejor que lo empecé».

Vídeo: Europa Press.

Podrían ser las primeras Navidades que pasan juntos. No sabemos si darán el paso de pasar algunas de las fechas especiales juntos, pero Joaquín tiene claro que lo hará en Barcelona, destino al que viajará cuando sus compromisos profesionales se lo permitan, y con su familia, a la que está muy unida. «Pasaré las fiestas en familia, en Barcelona», declara rotundo sin querer añadir si Alexia estará con él en alguno de estos momentos.

Joaquín Prat tiene un brillo especial desde hace tiempo y él tampoco lo esconde. El presentador no solo vive un excelente momento profesional gracias a los múltiples proyectos que tiene entre manos, sino que además está de nuevo ilusionado. La afortunada es Alexia Pla Gabaldon y él lejos de esconderlo, no para de gritarlo al mundo. «Estoy enamorado y desde que lo estoy, he adelgazado», decía hace unas semanas en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Tanto es así que no dudó en organizar un viajazo a Colombia junto a su chica.