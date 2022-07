Esta semana ha sido muy agitada para Ana Terradillos y Joaquín Prat. Sin esperarlo han visto cómo su vida laboral daba un giro inesperado tras la salida de Sonsoles Ónega de la cadena. Ella presentará ‘Cuatro al día‘ a partir del lunes 18 de julio y él ‘Ya es mediodía‘, cambios que han generado un gran revuelo en el público. También en sus vidas. Cierran una etapa y han querido agradecer a la audiencia acompañarles todos estos meses, en especial, Ana, quien este viernes 15 se despide de ‘El programa de Ana Rosa’. «Ha sido un verdadero honor ocupar esta silla, la silla de la reina de las mañanas. Gracias Ana, gracias Chelo, gracias Unicorn, gracias Mediaset por habernos dejado desempeñar este proyecto y gracias a todo el equipo que me ha ayudado y me lo ha hecho facilísimo», comenzaba diciendo. Pocos segundos después confirmaba que estaba involucrada en otro proyecto. «Me van a seguir viendo, pero en otro sitio. En Cuatro», añadía.

Joaquín Prat continuará en ‘El programa de Ana Rosa’, pero no en ‘Cuatro al día’, donde comenzó en el año 2019. Repasaba la actualidad política y social junto a otros periodistas y colaboradores, un espacio de televisión que le ha traído grandes alegrías a su vida. Por ello, no es nada fácil cerrar este capítulo y más cuando todo ha sido de manera tan atropellada. «Espero que ‘Cuatro al día’ te dé tantas satisfacciones como me ha dado a mí y espero que disfrutes de esta nueva etapa tanto como la he disfrutado yo. No tengo ninguna duda de que ‘Cuatro al día’ se queda en las mejores manos», ha dicho visiblemente emocionado.

El nuevo papel de Sonsoles Ónega

Todos estos cambios han llegado con la drástica decisión de Sonsoles Ónega. La periodista ha dejado la cadena en la que llevaba trabajando 15 años para comenzar una nueva etapa en la competencia. Pocos datos se conocen sobre cómo será su nuevo programa, así como también la franja. Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que la comunicadora sea la encargada de las tardes de Antena 3, con lo que se convertiría en la contrincante de ‘Sálvame‘. Se daría menos importancia a las telenovelas y más a la información de la mano de Sonsoles Ónega, un cambio del que pronto tendemos noticias.

