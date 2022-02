Alexia Rivas se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión de la que más se está hablando durante los últimos días por su cercana relación a Omar Sánchez. Sin embargo, la colaboradora de televisión ha negado que su amistad con el ex de Anabel Pantoja vaya a ir a más: «No he tenido nada con Omar, ni lo tengo ni lo voy a tener. Omar no es Maluma, a mí Omar no me reporta nada». Por si fuera poco, Rivas confesó en ‘Ya son las ocho’ que si ella confesaba con todos los personajes famosos que había estado, «España se cae». Estas palabras no han sentado nada bien a Joaquín Prat que, en ‘El programa de AR’, se ha dirigido a ella y ha criticado su actitud.

Joaquín Prat lanza un desafiante mensaje a Alexia Rivas

«Después de que Anabel dijese que no tiene nada contra Alexia, pero que no le haría gracia que Omar tuviese una relación sentimental con ella, Alexia ha respondido a Anabel y no se ha andado con chiquitas«, avanzaba el presentador este viernes en la mañana. Joaquín Prat rechaza el comportamiento y las palabras de Alexia Rivas y le reta a contar con todos aquellos famosos con los que ha estado. «Cuéntalo, ¿con quién?, yo soy todo oídos», comenzaba diciendo. «Cuéntanoslo, Alexia, ¿con cuántos famosos has estado? ¿Y si Omar fuera Maluma? ¡Aaaay!», decía haciendo referencia de que el interés de ella sería más la fama que el amor.

Además, el presentador también se ha enfrentado a uno de sus colaboradores, concretamente a Miguel Ángel Nicolás, después de la fiel defensa de él a Alexia Rivas. «Tiene todo un tufillo machista importante en la historia de Alexia, perdóname Joaquín, todo lo que se dice y se comentó de ella», le respondía el colaborador. Miguel Ángel Nicolás ha aprovechado para argumentar su comentario: «Alessandro y Bibiana… Alexia no tiene nada con Omar, no tiene que estar repitiéndolo todo el rato. Pero claro, como es mona nos metemos con ella. Albalá ha estado aquí haciendo lo mismo y no habéis dicho nada de él». Joaquín Prat, algo molesto, ha querido responderle a su compañero: «Pero a mí qué me estás contando, si yo no he dicho nada de Alexia». Y de paso, le ha dado un aviso: «Ten cuidado, que con todas las amiguis que te haces en ‘YEM’ y ‘Ya son las ocho’ luego sales escaldadete. Ten cuidado, yo te lo digo».

La colaboradora de televisión se defiende y asegura que no quiere «fardar» de sus relaciones

Tan solo minutos después de que Joaquín Prat desafiara a Alexia Rivas y le pidiera que contara quienes son los rostros conocidos con los que ha tenido un affaire, ella ha respondido en el programa en el que colabora. “Yo ayer estaba súper nerviosa, llevo una semana pasándolo mal, bastante mal porque aunque parezca que no, me lo llevo a casa y lo sufro… Es verdad que ayer me desahogue”, ha comenzado disculpándose la propia Alexia, que durante estos días atacó sin crudeza a muchos que la critican, entre ellas a Rocío Flores: «Prefiero ser la clase de chica que soy yo, a la que eres tú», espetaba sobre la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

También ha hablado de la petición de Joaquín Prat para que cuente con quien ha estado en lugar de hacer «insinuaciones». Alexia ha querido dejar claro que había respondido así “no por fardar” y sí para demostrar que ella no ha traicionado a nadie y no habla de su vida privada “si fuera una persona que traiciono a alguien, me hubiera aprovechado de mis relaciones con personas conocidas y lo hubiera filtrado”, ha dicho intentando mostrarse mucho más tranquila que en la tarde de este jueves.

Alexia se sienta en el Deluxe este viernes

La colaboradora de televisión se sienta en el ‘Deluxe’, que cambia el día de emisión y se emite este viernes. Era el propio programa quien anunciaba el paso de Alexia Rivas por el espacio de Telecinco. Como el propio ‘Deluxe’ dice, Alexia Rivas «lleva semanas en boca de todos». La colaboradora se enfrenta a las preguntas de sus compañeros en un momento en el que su nombre suena con fuerza por su relación de amistad con Omar Sánchez, el ex de Anabel Pantoja.