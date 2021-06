El presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ ha puesto entre las cuerdas a Rocío Flores en el plató del programa en el que ambos trabajan haciéndole preguntas comprometidas.

Joaquín Prat ha vivido uno de los días más duros desde que presenta ‘El programa de Ana Rosa’. Desde hace unos meses, Rocío Flores es una de las colaboradoras de este programa. No ha sido hasta ahora cuando han tenido un roce de lo más llamativo en pleno directo cuando el presentador le ha hecho saber a la joven que no le parecían bien las últimas palabras que Olga Moreno ha dicho en Honduras sobre las ganas que tiene esta de bautizar a David en Málaga.

«Decir al ‘niño quiero bautizarle’ y dar el nombre de todos los padrinos me parecen unas declaraciones profundamente irresponsables», ha querido hacerle saber Joaquín Prat a la joven, que lo miraba extrañada. «¿Por qué?». Joaquín, muy serio, contesta: «Porque algo tendrá que decir vuestra madre, ¿no?». «Bueno, te recuerdo que yo me he bautizado con 15 años y mi madre no apareció, ella lo sabía y estoy cansada de declaraciones de ese tipo», le contestaba rotunda.

Pero la cosa no se quedaba ahí, ya que el presentador seguía insistiendo en saber más cosas sobre este acto al que su madre no acudió y del que supuestamente tenía conocimiento: «Cuando tú te bautizaste con 15 años, ¿ya vivías con tu padre?«, pregunta Joaquín Prat. Una cuestión que sorprende a Rocío Flores: «No me acuerdo, lo hice en 4º de ESO, creo que todavía estaba con uno y con el otro, no me hagas mucho caso«.

Joaquín Prat pone entre las cuerdas a Rocío Flores

«La ceremonia fue en la iglesia de La Moreleja», comenta Rocío. Los colaboradores preguntan más detalles sobre el hecho: «¿Pero fue toda tu familia, tus tíos y todos?«. La hija de Antonio David comenta rápidamente: «Sí, sí…». Sin embargo, Joaquín Prat no daba crédito a la respuesta Rocío Flores sobre si vivía con su madre: «A ver, Rocío, con todos los respetos, tienes que recordarlo». Luego, el presentador añade: «Tienes que recordar si en un momento tan importante de tu vida tú todavía vivías con tu madre y Fidel la mitad del mes».