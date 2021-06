Después de estar ingresado durante nueve días, el bailaor y su pareja han celebrado que, por fin, tienen a su pequeño en casa.

Joaquín Cortés y su pareja, Mónica Moreno, han pasado unos días complicados después de que su hijo pequeño fuera ingresado tras dar positivo en VRS, un agresivo virus que provoca bronquiolitis. Ahora, el bailaor ha anunciado que su pequeño Andrea ha recibido el alta. Una noticia que ha invadido de felicidad a los padres y que han querido compartir a través de sus redes sociales con un bonito posado familiar en el Parque del Retiro de Madrid.

«Deciros que al fin, después de nueve días, el bebé salió por fin de su ingreso hospitalario…Y volvemos a estar juntitos los cuatro!!», escribía Mónica Moreno en sus redes sociales junto a una retahíla de imágenes en las que aparece con sus dos hijos y Joaquin Cortés.

La mujer del bailaor también ha tenido palabras de agradecimiento para todos aquellos que se han preocupado por el estado de salud de su hijo pequeño y no han dudado en mandarle mensajes de cariño, algo que les ha ayudado a sobrellevar la situación. «También queríamos agradecer desde aquí la cantidad de mensajes y muestras de cariño que hemos recibido y seguimos recibiendo. Y la cantidad de personas que han dicho haber orado por el bebé, tanta gente que nos ha mandado su energía, su buena vibra… no tenemos palabras. Sois maravillosos. Cuando algo así pasa y recibes tanto apoyo… se hace infinitamente más llevadero todo. No tenemos palabras», indica.

Por otro lado, Joaquín Cortés y su pareja han tenido bonitas palabras para todo el personal médico que ha tratado al pequeño. «El bebé acabó haciéndose amigo de todo el que entraba. Acabó estando feliz allí. Aunque parezca increíble… Salir de ahí te hace sentir feliz. Pero a la vez, sales lleno de emociones encontradas al saber todo lo que dejas detrás… Los niñ@s no deberían enfermar… Gracias por ser tan humanos y hacernos el proceso infinitamente más llevadero», sentencia Mónica Moreno.

El pequeño Andrea, su mejor regalo

Joaquín Cortés y Mónica Moreno daban la bienvenida a su segundo hijo en común el 18 de febrero. Una noticia que les llenó de felicidad en medio de la difícil situación por la que atravesaba el país debido a la pandemia. El pequeño se ha convertido en el mejor compañero de juegos de su hermano mayor, Romeo. La llegada del bebé suponía el broche de oro a los diez años de discreta relación que el bailaor y la psicóloga mantienen.

«Tendrás otro ser maravilloso en tu vida, alguien que si Dios quiere te querrá, cuidará y te acompañará toda tu vida… Como le pasa a mami con sus hermanitos. Es el mejor regalo que te pueden dar en esta vida«, era la carta que escribía Mónica Moreno a su hijo mayor antes del nacimiento de su hermano pequeño.