Joana Sanz necesitaba salir de su rutina. Para ello, no dudó en viajar hasta París y disfrutar de unos días de desconexión y relax con una amiga, que está siendo uno de sus grandes apoyos tras la muerte de su madre y el ingreso en prisión de su marido, Dani Alves, tras una presunta agresión sexual. Sin embargo, lo bueno se ha acabado y la modelo brasileña ha tenido que poner rumbo de nuevo a Barcelona, donde vive, para retomar sus compromisos profesionales. Durante la noche de este martes se dejaba ver sola en el aeropuerto de la ciudad condal y se mostraba afectada por la decisión de la Fiscalía de no conceder a su marido la libertad provisional.

El rostro de Joana Sanz muestra el momento que atraviesa

Están siendo unos momentos complicados para la modelo, que se acaba de enterar de que su marido no ha conseguido la libertad provisional. Joana Sanz se dejaba ver con rostro serio y prefería no hacer declaraciones cuando le preguntan por Dani Alves. Se limita a decir un simple "muchas gracias chicos, buenas noches" con una sonrisa tímida. Su rostro refleja el duro momento que está viviendo. Le cuesta sonreír y no quiere decir nada. Se centra en contestar los mensajes que recibe a través de su teléfono móvil.

Joana Sanz va poco a poco retomando su rutina después de que haya pasado unas semanas de lo más duras, pero todavía no es capaz de hablar públicamente sobre lo que está viviendo. No hay duda de que lo está pasando mal, pero Joana se merece volver a sonreír. Y lo ha hecho con la ayuda de una amiga, con la que precisamente ha viajado a París. Esta escapada es muy necesaria para ella y se ha prometido disfrutarla. Tanto es así que ha sonreído de nuevo tras semanas duras, en las que su vida personal se ha desplomado de un plumazo.

Vuelve de París con rostro serio

A su marido precisamente no le van bien las cosas. Y es que Dani Alves sigue ingresado en prisión. Justo hace unos días pudimos ver a la modelo acudiendo a la cárcel para visitar al futbolista, que acaba de recibir la peor de las noticias. La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a la puesta en libertad del jugador Dani Alves, que continúa en prisión provisional. Según la Fiscalía sigue existiendo "indicios racionales" de que el futbolista cometió esta presunta violación y que existe peligro de fuga. La Fiscalía que las “medidas alternativas a la prisión propuestas por la defensa” no son suficientes para garantizar que el deportista hace frente a sus obligaciones con la justicia. De esta forma, el Ministerio Público rechaza la posibilidad de que Alves salga de prisión si entrega el pasaporte, se compromete a comparecer ante el juzgado periódicamente y a portar un control telemático.