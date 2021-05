Jesulín de Ubrique ha vuelto a Madrid para cumplir con sus compromisos de trabajo, y a diferencia de la otra vez, el torero se ha reunido con sus dos hijas.

Belén Esteban ha dado la noticia que todos estábamos esperando. Ante la última visita de Jesulín de Ubrique a Madrid para cumplir con sus compromisos laborales, el torero ha querido dar el paso por fin de reunirse con sus dos hijas, Andrea y Julia Janeiro. Así lo ha anunciado la ‘princesa del pueblo’, aunque ha pedido a todos sus compañeros que no le pregunten por el tema.

«Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas. Me parecería muy injusto callarme. No voy a decir absolutamente nada, pero me siento mejor. Estaba callada y estaba diciendo ‘¿qué hago?’, ‘¿qué hago?’. Ha sido el padre el que ha dado el paso… Solo digo que se han visto, pero que no podía callarme», ha dicho rotunda.

Aunque ella no ha querido dar más información sobre este reencuentro, sus compañeros han querido hacerle saber que es una gran noticia. Muchos se alegran que su padre se haya puesto en contacto con las jóvenes para reunirse con ellas. María Patiño ha señalado, además, que el hecho de que un padre vea a sus hijas debería ser normal y no una sorpresa.

La última vez que viajó a Madrid hace unas semanas, el torero fue muy criticado por todos, ya que decidió no ver a sus hijas, a pesar de que Julia Janeiro hacía apenas unos días había cumplido la mayoría de edad. El torero es uno de los fichajes estrella de la segunda edición del concurso ‘El Desafío’. Este es el principal motivo de su viaje a la capital, cumplir con la grabación del programa de Antena 3 que está presentado por Roberto Leal. Se dejaba ver junto a sus compañeros entrando en los estudios con ropa deportiva y la obligatoria mascarilla. Sin embargo, las estrictas medidas que ha marcado la productora para evitar contagios hicieron que no pudiera encontrarse con sus hijas. Esto es algo que esta vez no parece haberle importado al torero.

Jesulín de Ubrique no se reunió la otra vez con sus hijas en Madrid

De esto opinó en su momento Belén Esteban. Para la colaboradora de ‘Sálvame’, el comportamiento de Jesulín de Ubrique de no reunirse con su hija se trata de una situación habitual en su expareja, que ha hecho lo mismo con su hija Andrea: según recordaba, ya que en el pasado ha visitado Madrid por trabajo, pero no la ha visto. “Ha ido a comer a restaurantes donde voy yo”, ha comentado. No quería decir nada de Julia porque «le tengo respeto», pero no le resultó imposible pasar por alto el hecho de que el matador no se haya encontrado con ninguna de sus dos hijas. “La parte que a mí me toca está acostumbrada, pero no pasa absolutamente nada, cada uno en la vida tiene lo que se merece”.