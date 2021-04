Este martes publicábamos la noticia de la muerte de Juani ‘la lechuga’, la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique. El torero siente su fallecimiento

El torero lleva varias semanas en el punto de mira. Desde que su hija, Julia Janeiro, cumpliera la mayoría de edad, son muchas las veces las que Jesulín de Ubrique ha estado en el foco mediático. Ahora, además, lo hace tras una triste noticia: la muerte de Juani Marchante, más conocida como Juani ‘la lechuga’, la que fuera su novia hace muchos años. Juani falleció este 14 de abril tras una larga lucha contra el cáncer de mama que padecía desde hace años. Finalmente no pudo ganar la batalla. Fue SEMANA quien reveló en primicia la noticia y horas después de que se hiciera pública, Jesulín ha reaparecido contando cómo se siente tras esta inesperada y terrible noticia. Puedes ver las declaraciones del diestro en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Jesulín de Ubrique reacciona a la muerte de su ex

«Lo siento mucho». Con estas palabras, Jesulín de Ubrique expresa su tristeza al conocer la triste noticia de la muerte de Juani ‘la lechuga’. La que saltara al foco mediático tras revelar su relación con el torero falleció en Jérez de la Frontera, en Cádiz, donde residía. Sus restos mortales descansan en el Cementerio San Roque Puerto Real (Puerto Real), la tierra natal de la fallecida, donde tuvieron lugar tanto el funeral y la ceremonia para darle el último adiós. Unos duros momentos para la familia que están completamente abatidos y derrumbados por la fatídica noticia.

No únicamente Jesulín de Ubrique se ha pronunciado respecto a su fallecimiento. También lo hizo para este medio su mujer, María José Campanario. La odontóloga reveló a SEMANA que ni ella ni su marido, Jesulín, eran conocedores de la noticia: «Me acabo de enterar de esta noticia. Era muy joven y me da mucha pena. Lo siento de corazón«, fueron sus palabras. Campanario quiso hacer públicas sus condolencias y mandar toda la fuerza a los familiares y amigos de Juani ‘la lechuga’.

El torero no quiere hablar sobre su hija, Julia Janeiro

Desde que la joven cumpliera los 18 años se ha convertido en el centro de atención. Julia Janeiro, de momento, no ha posado para ninguna revista y quiere mantenerse al margen de todo lo relacionado con los medios de comunicación y la televisión. Algo que demuestran también sus padres en cada una de sus apariciones. Jesulín de Ubrique no quiere hablar ni mencionar nada relacionado con su hija. Prefiere guardar silencio y mantenerla al margen.

Una decisión que la familia ha tomado debido a que Julia Janeiro de momento quiere seguir en el anonimato. Algo que no tiene fácil de conseguir debido a su gran ascenso en las redes sociales. De hecho, en instagram ya acumula más de 175.000 seguidores.