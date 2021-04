Jessica Bueno ha recibido múltiples críticas por haber celebrado una baby shower en su casa con su marido, Jota Peleteiro, y unas amigas. Ahora ella ha querido aclarar el motivo de la celebración.

«Tú celebra con tus amigas el babyshower de tu niño que ya las demás cumplimos las restricciones por ti». Este ha sido uno de los múltiples mensajes que ha recibido Jessica Bueno tras compartir con sus seguidores la sorpresa tan increíble que había recibido por parte de dos amigas de la universidad. Estas han encontrado el momento perfecto para celebrar una ‘baby shower’ ante la llegada de su tercer hijo, Alejandro, el segundo junto a Jota Peleteiro.

Pues bien, han sido tantas las críticas que ha recibido que Jessica Bueno se ha visto en la necesidad de aclarar la polémica. «Respecto a la baby shower… que estoy leyendo algunos comentarios que de verdad… ¿cómo se puede especular y montar historias en la cabeza sin saber? Solo por una simple foto, yo de verdad, alucino. Las hormonas me tienen revuelta y no me puedo quedar callada», ha empezado diciendo con un tono de humor.

Acto seguido, la modelo ha querido explicar el motivo justificado por el que sus amigas decidieron hacerle esta sorpresa: «Lorena y Patri, que son mis amigas de la universidad, han venido principalmente no para verme a mí, sino porque tenían una reunión de trabajo a raíz de unas prácticas que han hecho. Tenían un justificante y un test negativo, al igual que mucha gente que tiene que viajar», ha continuado diciendo.

Jessica Bueno ha explicado cómo organizaron sus amigas esta sorpresa. «Jota se ha puesto de acuerdo con ellas para elegir expresamente este día, que era el que iban a estar cerca de casa. Ellas cogieron este día con él para que pudieran hacerme una baby shower. Yo en Bilbao no conozco a nadie. Tengo a amigas en Inglaterra y a mi familia en Sevilla. Muchísima gente que me hubiera gustado que viniera, no han venido por esta situación. Han estado ellas dos un ratito, un marido se ha vuelto loco y me ha decorado todo muy bonito. No se ha podido aprovechar tanto como me gustaría», ha aclarado.

Jessica Bueno lanza un mensaje a todos los que la critican

Ha lanzado, además, una bonita declaración a su marido, Jota Peleteiro, que se ha puesto de acuerdo con las amigas de la modelo para organizar todo: «Aún así, mi marido me ha hecho muy feliz, porque por el simple gesto me ha encantado, y que estuvieran ellas también me ha encantado. También estuvo una amiga mía que es vecina, mamá del cole de mi hijo. Feliz y encantada. Estoy embarazada, me cuido muchísimo, no montéis historias… no tengo porqué dar explicaciones. Es muy triste tener que estar controlando la vida de los demás, cada uno sabe cómo tiene que actuar, no hay que estar con la pistola cargada para ver quién se ha saltado las normas. Cada uno que se cuide y que cumpla las normas. Vivo en una zona en la que no me pilla todo a mano y todo lo relacionado con el embarazo o extraescolares, todo es en Bilbao, por lo que tengo autorización para moverme, voy y luego me vuelvo a mi casa», ha terminado diciendo rotunda.

Partiendo de la base que según ella misma asegura, viven en Bilbao, allí está permitidas las reuniones con cuatro personas, tanto en lugares públicos como privados. Por este motivo, si lo que ha comentado Jessica Bueno es verdad, la modelo ha cumplido con las normas que actualmente tratan de controlar los contagios en la ciudad. Aún así, ella ha preferido dar explicaciones con el fin de que se acaben las hipótesis que hacen algunos seguidores.