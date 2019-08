15 A David no le sentó muy bien

Si bien el gesto de Miguel Torres de regalarle una camiseta a la hija de su novia, Paula Echevarría, fue totalmente a buena fe, lo cierto es que al padre de la pequeña, David Bustamante, no le sentó muy bien. «Sobre la camiseta del Málaga no le dije nada, creo que por su parte fue un gesto desafortunado. Yo no lo hubiera hecho, pero cada uno es como es», dijo poco después en una entrevista.