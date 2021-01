Jesé Rodríguez ha estrenado una canción ahora que su futuro como futbolista está en el aire. Así canta a una «mami» a quien echa de menos, pero le da caña. ¿Habla de Aurah Ruiz o de alguna de sus amigas?

El despido fulminante de Jesé Rodríguez del Paris Saint-Germain ha supuesto un cambio de rumbo del futbolista, que vuelve a sus orígenes más sorprendente. El futbolista ha dejado de vestir la camiseta de un club de primera división para aguardar la llamada de un nuevo equipo que esté dispuesto a contar con él de cara a la próxima temporada, previo paso a ignorar los motivos que han empujado a sus anteriores clubes a prescindir de sus contratos. Mientras espera, el novio de Aurah Ruiz, con la que ha retomado la relación, pese a seguir en sus andadas de serle desleal cuando tiene oportunidad, como así ha denunciado ella en infinidad de ocasiones, con polémica e insultos de por medio.

Ahora, Jesé Rodríguez ha decidido volver a retomar una pasión que tenía en el olvido: la de cantante. Y es que el futbolista ha vuelto a publicar una canción, ‘Tu favorito’, bajo el nombre de Jey M. Jesé Rodríguez ya había hecho sus pinitos en la música con anterioridad, grabando éxitos junto a grandes nombres de la música latina como Henry Méndez. Ahora, quiere triunfar en solitario con un temazo que ya cuenta incluso con su propio videoclip en versión animada, dado que el jugador ha preferido relegar el protagonismo a un dibujo animado que lo represente, mientras él se conforma con ponerle voz.

En la canción, ‘Tu favorito’, Jesé Rodríguez, o Jey M. como cantante, bebe los mares por una “mami” a quien echa mucho de menos. Un sentimiento correspondido, aunque haya frases contradictorias que bien podrían encajar en su propia vida sentimental. Muy ajetreada por otro lado. “Si no quieres, pues no vuelvas, después no te arrepientas, que a mí me va bien”, le canta a su amada para llamar su atención, protegiéndose de una posible negativa de su “mami”. Una canción que bien podría dedicársela a Aurah Ruiz, como a cualquier otra, pues sus bandazos amorosos tienen a todos un poco perdidos, aunque ahora le hacemos en el corazón de la joven televisiva, pese a que haga paradas en otros puertos, tal y como denunció la canaria hace tan solo unos meses.