Jedet, víctima de una violación

Jedet es toda una referente dentro del colectivo LGTBIQ+. Gracias a su esfuerzo, la artista se he hecho un hueco dentro del ámbito cinematográfico español y ahora cuenta con un ejército de seguidores que no pierden ojo a sus movimientos profesionales. Sin embargo, la vida de la actriz no ha sido, en absoluto, un camino de rosas, y así lo ha reflejado ella misma al ser la segunda invitada del podcast ‘A solas con’ de Vicky Martín Berrocal.

Vídeo: @podiumpodcast Instagram

La primera vez que Jedet y Vicky cruzaron miradas tuvo lugar en un AVE y de camino a una fiesta en la que coincidieron. Desde ese momento, ambas han forjado una amistad que ha quedado patente en la emisión de este nuevo proyecto por parte de la diseñadora. Un espacio en el que la de Girona ha abierto su corazón como nunca antes a la hora de hablar sobre su proceso de transición y algunos momentos muy complicados de su vida, como una violación.

Con terapia y ayuda de sus seres queridos, Jedet ha podido ir dejando atrás varios episodios que marcaron el transcurso de su vida. Malos tratos, agresiones sexuales e incluso una violación son algunos de los traumas que la intérprete arrastra y que ahora recuerda con pena: “Aunque me veas bien, porque hoy estoy bien, estoy en una de las peores épocas de mi vida emocional. Estoy con terapia a tope, y si en un mes no mejoro, tendré que empezar con antidepresivos”, comenzaba explicando.

Sin embargo, lo más complicado de su testimonio llegaba después: “Mi figura paterna ha sido un hombre que me ha hecho mucho daño (…) A mí me han pegado muchas veces en mi vida: pareja, familiares, en el colegio… Y esto lo voy a decir por primera vez públicamente: a mí me violaron. Quizá por eso mi relación con el sexo es así”, confesaba. “No conté que me habían violado hasta los tres o cuatro años desde que pasó. Estaba con una persona que pensaba que me iba a tratar bien y no lo hizo. Pero durante mucho tiempo me culpé por ello”, contaba, dejando boquiabierta a la ex de Manuel Díaz ante tal relato.

La agresión sexual en los Premios Feroz

A esto se suma que, en la celebración de los Premios Feroz 2023, Jedet sufrió una agresión sexual por la que denunció al productor Javier Pérez Santana. Un episodio convulso del que la protagonista hablaba en sus redes sociales: “Están siendo días difíciles para mí en los que hacer cosas de lo más normales se me está haciendo un mundo. Estoy más sensible de lo normal, me siento abrumada y agobiada (…) Ojalá nunca nadie tenga que sufrir ningún tipo de acoso. Ojalá esto sirva para que muchas más personas se animen a hablar y a denunciar”, escribía esperanzada, aunque aún asustada por lo acontecido en una de las galas de cine más importante en España.

Jedet, sobre su transición: "Me quería morir"

La entrevista de Martín Berrocal a Jedet no se ha ceñido únicamente a los momentos malos. La intérprete también ha tenido oportunidad de hablar sobre cómo vivió su transición tras someterse a una vaginoplastia, una feminización facial, una liposucción de papada, un injerto de pelo, dos rinoplastias, limadura en los huesos de la frente, mandíbula, mentón, nuez, cejas… Estas operaciones marcaron un antes y un después en su vida, ya que llegó a un punto en el que se “quería morir”. No obstante, la actriz ha aclarado que en algún momento siente que no es suficiente: “Yo cuando me miro al espejo siento, por un lado, una gran satisfacción por haberlo conseguido, y por otro, veo siempre a un hombre”.