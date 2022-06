Jedet se ha cansado de las críticas y ha decidido no exponerse a más controversia, lo que le ha empujado a renunciar al honor de ofrecer el pregón de las fiestas organizadas por el Día del Orgullo LGTBI de Granada. Aunque este acto le hacía especial ilusión, la polémica ha pesado demasiado y no quiere ser diana de nuevos ataques desmedidos, después de haber dado su opinión sobre la nueva Ley Trans que el Gobierno está sacando adelante, encabezado por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sus palabras no han sido bien recibidas por muchos y las críticas han determinado que la actriz dé un paso atrás y se aleje del foco mediático para evitar echar más leña al fuego, pues su discurso en el pregón sería analizado con lupa ahora que todas las miradas se habían puesto sobre ella.

Actriz, cantante, modelo y activista por los derechos LGTBI, Jedet ha luchado mucho por hacerse un nombre en el difícil mundo del espectáculo, pero también por ser merecedora del respeto público. Este domingo, víctima del acoso recibido por sus declaraciones en el programa ‘Las Uñas’, Jedet ha anunciado que cancela su participación en el pregón del Orgullo de Granada que estaba fijado para el próximo viernes 1 de julio. Ha dado a conocer su drástica decisión a través de un comunicado oficial emitido por su equipo de comunicación y publicado mediante sus redes sociales para explicar a sus seguidores por qué no se siente cómoda al afrontar este reto que tanta ilusión le hacía, pero que ha quedado empañado por la polémica.

“Dado el acoso al que se ha visto sometida Jedet en redes durante las últimas horas, decidimos suspender su aparición para dar el pregón en la manifestación del Orgullo de Granada”, se podía leer en el escueto comunicado que la artista hizo para dar a conocer su determinación. Agradece al Ayuntamiento de Granada que hubiesen depositado en ella esta responsabilidad y este honor, a la espera de no causarles un mayor problema con su ausencia, la cual entiende justificada por la repercusión cosechada por su opinión sobre la Ley Trans de Irene Montero tras emitirse el programa ‘Las Uñas’ en Atresmedia. En conversación con Sindy Takanashi, Jedet pidió públicamente una ley “con coherencia” que proteja a las personas transexuales y acusa directamente a la expareja de Pablo Iglesias de “querer ponerse el pin de progre”.

“Aquí me vienen cuatro tontos de mierda, me vienen los del colorcito este (refiriéndose al morado bajo el que se engloba la lucha feminista) y me vienen de hiper modernos y de lo que no se da cuenta mi colectivo es que los están usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos. Irene Montero lo único que quiere es ponerse el pin de progre e ir de guay, de moderna e inclusiva y lo que está haciendo a mi colectivo es una putada, porque no tienen ni idea”, sentenciaba Jedet en dicho programa, generando con ello un gran revuelo. Muchas mujeres quieren establecer diferencias entre ellas y las mujeres trans, otras critican que su discurso va encaminado en arrojar piedras sobre el grupo político y no tanto a favor del colectivo, mientras que otros simplemente han aprovechado la ocasión para insultar. Demasiada presión para que Jedet se sienta cómoda a la hora de exponerse al público en Granada en calidad de pregonera del Orgullo LGTBI del próximo fin de semana.