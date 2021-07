Javier Tudela y Raquel Bernal están enamorados, así se desprende de las fotos en las que se muestran cómplices, muy acaramelados, cogidos de la mano y abrazados, sin importarles qué dirán. Vea todas las fotos

Javier Tudela, exmarido de Makoke, exmujer de Kiko Matamoros, dio el campanazo hace unos días al aparecer por sorpresa en la inauguración del beach club de Marta González y Jaime Martínez Bordiú del brazo de Raquel Bernal, la esposa fugaz de Álvaro Muñoz Escassi. Nadie conocía que entre ellos existía un vínculo, ni tan siquiera amistoso, pero su aparición estelar en el evento en Marbella dejaba pocas dudas al respecto. Desde ahí todo han sido rumores y especulaciones, pero ahora la pareja ha despejado todas ellas al dejarse ver de nuevo por las playas de la Costa del Sol muy acaramelados, paseando su recién estrenado romance y sin importarles ser objetivo de las cámaras. Y es que en sus planes no está ocultar el sentimiento que les ha unido al entender que no hay motivo para esconderse de la atención que han generado por sus anteriores romances con rostros conocidos del papel cuché.

La multimillonaria exmujer de Álvaro Muñoz Escassi y Javier Tudela padre están enamorados y así lo han demostrado en un romántico paseo por las playas marbellís. El amor ha vuelto a tocar a sus puertas y no están dispuestos a desaprovechar una oportunidad que la vida les ha brindado casi por casualidad, cuando no esperaban ocupar su corazón con una nueva ilusión. Abrazamos, muy acaramelados y con numerosas muestras de cariño, Javier Tudela y Raquel Bernal han demostrado la complicidad que ya han logrado crear entre ellos en su incipiente relación, la cual pasean y presumen no solo por la privilegiada costa de Marbella, sino también almorzando y cenando en algunos de los locales de moda de la milla de oro marbellí.

Sin duda, Javier Tudela y Raquel Bernal han protagonizado la pareja sorpresa de la temporada, con la única excepción de Sara Carbonero y Kiki Morente, de la cual ha informado la revista SEMANA en exclusiva y que tanto está dando que hablar en todas las redacciones.

La multimillonaria venezolana reside en República Dominicana, donde tiene importantes inversiones, aunque también pasa largas temporadas en Madrid, concretamente en su mansión de La moraleja, en compañía de su única hija. Su poder empresarial no tiene nada que envidiar el de Javier Tudela, quien también ha amasado una buena fortuna en el mundo de los negocios, alejado del mundo del cuore en el que su exmujer, Makoke, y su hijo, Javier Tudela, se desenvuelven con soltura y en el que han centrado su principal fuente de ingresos.

Ahora, es el empresario y su nueva novia los que se han convertido en protagonistas de la noticia y más ahora que pasean su amor sin miedo al qué dirán por la costa marbellí y sus exclusivos locales de moda, acompañados de sus amigos o en solitario. Y es que, cuando el amor es tan fuerte, todos los escaparates son pocos para demostrar que se quieren y desean gritar a los cuatro vientos lo felices que son, como así se desprende de las imágenes que acompañan a estas líneas.