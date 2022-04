Javier Tudela se ha vuelto a enfrentar a las preguntas de los periodistas en su última cita y, como de costumbre, el nombre de Kiko Matamoros ha vuelto a salir a relucir. El hijo de Makoke no pierde oportunidad para lanzar pullitas al que fuese uno de los pilares de su vida hasta que se materializó la ruptura matrimonial y comenzó su cruzada para desgastar la imagen pública de su padrastro. Ahora, continúa en su afán y aprovecha el anunció del colaborador de ‘Sálvame’ como fichaje estrella de ‘Supervivientes’ para valorar su valía en el concurso. Una aproximación a cómo será su rendimiento en la isla de Honduras que, como es de esperar, es negativa y es que Javier Tudela asegura que Kiko Matamoros “lo pasará mal en ‘Supervivientes’”, no solo por las duras condiciones que debe atravesar durante su estancia, sino especialmente por su adicción.

Vídeo: Europa Press

Pero Javier Tudela no solo tiene palabras para el exmarido de su madre, sino que también ha sido preguntado por su hermanastro, Diego Matamoros, quien ha sufrido un revés de salud que le mantuvo en el hospital y, en palabras de su padre, “entró parapléjico”. El hijo de Makoke no desea hacer sangre con esta delicada situación médica y prefiere desearle lo mejor en su lucha por recuperar la salud, pero sin ganas de que esto parezca un acercamiento o un paso al frente para mejorar su relación y es que sus desavenencias parecen pesar más.

Eso sí, donde Javier Tudela parece encontrarse un muro es respecto a los problemas económicos que Makoke atraviesa y por los que su participación en ‘Supervivientes’ se iba a convertir en una bocanada de aire para su situación. Ahora asegura que su madre no tiene problemas en este terreno y que no ha tenido constancia de ello, a pesar de que la propia Makoke lo confirmase y que el propio Javier Tudela le ayuda a hacer frente a sus pagos. Lo mismo sucede a la hora de valorar el fracaso empresarial de su hermana, Anita Matamoros, defendiendo que su caída en los negocios no ha sido un revés en sí, sino una oportunidad ideal para aprender.

Es curioso cómo aquellos entes ajenos a su familia son criticados, mientras que los más cercanos son defendidos incluso obviando sus propias declaraciones. Atendiendo a esto, ¿cómo se valora Javier Tudela en su nueva faceta como papá? Vea el vídeo y descubre cómo afronta las preguntas más delicadas sobre Kiko Matamoros, su hijo Diego, la situación económica de Makoke y el fracaso empresaria de su hermana Anita y, de paso, cómo está disfrutando la experiencia de ser padre primerizo junto al amor de su vida. ¡Dale al play!

