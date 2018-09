8 ¿Cómo fue el momento en que tu hijo te preguntó por su padre?

Ese es un momento muy personal que le pertenece a Alejandro. Para mi fue difícil, y tuve que hacerlo intentando protegerle, aunque siempre con la verdad. No fue fácil explicarle a Alejandro que su papá no estaba con nosotros porque no le quería. Una respuesta dura pero sencilla, intentando no causarle dolor.