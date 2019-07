Ivonne Reyes ha pasado unos días en Marbella ajena a la batalla legal que mantiene con Pepe Navarro y Eva Zaldívar. “Todo ese folletín ya está cerrado. No voy a entrar en más polémicas, por nuestra parte cerramos capítulo. “Ellos” la otra parte, es otra cosa. Y en esa parte, nada tenemos que ver”, declara a SEMANA.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha querido pronunciarse sobre la demanda de paternidad que Javier Sánchez ha puesto a Julio Iglesias, y de cómo el juzgado de Valencia ha dado la razón a Javier. Además, es un caso que le recuerda al de su hijo, Alejandro Reyes.

El caso del joven intentando que la Ley reconociera lo que era justo y evidente, tomó forma en una providencia este mes, de la que ahora Ivonne se pronuncia: “Me alegro por Javier Iglesias y por su madre que la Justicia le haya dado la razón”. Por un defecto de forma, el caso se cerró en falso hace décadas. María Edite, la madre, insinuó que había habido parcialidad.

El hecho de que Julio Iglesias, al igual que Pepe Navarro en su día, no quisiera hacerse la prueba de ADN ha sido determinante. Cuando le subrayamos a Ivonne que la sentencia de su hijo fue una sentencia ejemplarizante, que ayudó en el proceso de Javier Santos, se siente reconfortada, y precisa a SEMANA que: “Si las leyes le han dado la razón, me alegro por su madre y por él. Me parece ideal que la sentencia de mi hijo haya sentado jurisprudencia y que nuestro esfuerzo haya aportado un granito de arena para otros procesos como es el caso este”.

Hace apenas unos días, Eva Zaldívar hablaba de las pruebas de ADN que le hicieron al hijo de Ivonne Reyes, y quiso aclarar en qué punto se encuentra la demanda que la venezolana les interpuso el pasado mes de diciembre por vulnerar los derechos fundamentales de su hijo Alejandro y contratar un detective privado para que consiguiera pruebas de ADN cuando el joven todavía era menor de edad. “Aquí estamos esperando que en septiembre salga la respuesta a la declaración de demanda que nos hizo. Pero nosotros muy tranquilos”, explicaba Eva.

Cuando le recordamos a Ivonne en nuestra entrevista estos desencuentros, ella sonríe: “Mira lo único que tengo que decir es que mi hijo Alejandro está muy bello como la madre y disfrutando de sus vacaciones antes de empezar la Universidad, que empieza el próximo curso: Él ha cumplido ya 19 años y pronto os dirá lo que va a estudiar. Sorpresa”.

La relación entre madre e hijo es muy estrecha y ellos mismos la definen como de amigos. Hace siete años que Pepe se negó a presentarse a las pruebas de ADN, requeridas por el magistrado, y un juez nombró legalmente a Alejandro su hijo. Él siempre ha mantenido la calma, pero la hija de Pepe y Eva, Andrea, contraatacó a Ivonne con otra demanda para «saber hasta dónde podría llegar su familia», según confesó Eva Zaldívar.

La familia está a la espera de la resolución del juez y Pepe mantiene su tranquilidad diciendo cada vez que le ponen un micrófono: «esto no va a ningún sitio». Andrea, la hija mayor del comunicador no considera a Alejandro como su hermano y aún sigue luchando por saber qué relación paternal comparte con él.

Ahora a Ivonne le ha salido una “segunda hija”. Así la vimos en Marbella. La colaboradora de televisión no se separa de su sobrina Ainhoa, hija de su hermano David que falleció trágicamente. «Le echo de menos, le echo mucho de menos, la verdad. Pero ahora tengo su legado siempre a mi lado y mira qué guapa es. (Nos muestra a Ainhoa Reyes la hija de David).

Ivonne la lleva pegada a sus actos: “Mira, se ha convertido en toda una bella princesa solidaria: Mi sobrina está trabajando con AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil), se dedica a ayudar a niños y niñas del Hospital Materno-Infantil, haciendo que su estancia sea lo más agradable posible. Estoy orgullosa de ella, y su padre también lo estaría. El legado continúa con esta generación tan bella”.

La misma Ivonne nos informa que ella misma está cursando estudios de coach: “Voy a impartir a partir de este otoño talleres para que la gente aprenda a perder el miedo a comunicarse. Estoy estudiando coaching para sacar el potencial que tiene la gente sus inseguridades”.