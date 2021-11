El pasado ha regresado para Ivonne Reyes, que ha tenido que hacer frente de nuevo a las preguntas sobre la paternidad de su hijo, Alejandro Reyes, después de que Pepe Navarro se sentase en ‘Sábado Deluxe’ para dar, por primera vez, su versión completa de los hechos. El presentador ha querido dejar claros algunos oscuros que había en el entuerto judicial por el cual terminó teniendo un hijo más, muy a su pesar, pues él mantienen en todo momento que Álex no es hijo suyo y que está dispuesto a hacerse unas pruebas de ADN para demostrar que esta es la única verdad. Sin embargo, llega tarde pues el juez ya le adjudicó esta paternidad tras negarse hasta en seis ocasiones diferentes a someterse a la comparación de su ADN con la del joven, determinando al final que es suyo y no hay opciones legales para demostrar lo contrario.

Vídeo: Europa Press

Sobre esta batalla legal a hablado ahora Ivonne Reyes, que ha querido dejar claro que no cambiaría nada del resultado final, tampoco del proceso, aunque sí hay un punto de esta historia de la que se arrepiente profundamente. Esta es la sobreexposición que hizo del tema ante los medios de comunicación, iniciando una guerra mediática contra el que considera padre de su hijo paralela a la vivida en los tribunales. Sea como fuere, así sucedió todo y lamentarse por los errores del pasado no ayudan, al menos así lo entiende la actriz, que ahora no quiere remover más una historia de la que salió victoriosa y que ahora, muchos años después, regresa a su vida haciendo demasiado ruido.

“Se aprende mucho. En el día a día se aprende mucho y lo que hay que saber es gestionar las situaciones y que como persona aprendas en todos los sentidos, delante, detrás y, sobre todo, a gestionar tus emociones”, asegura Ivonne Reyes ahora que analiza la situación que el paso del tiempo le ofrece. Pero reconoce que hay cosas que no hubiese hecho de igual modo, pues sabe que se equivocó, pero ya es tarde para lamentaciones: “No es que volvería a cambiar, no lo haría, no entraría en polémicas directamente, pero bueno, los años que te enseñan y toda esta sacudida arrepentirme no es la palabra, pero si miramos atrás hay muchas formas de llevar la vida más cómoda y más tranquila, te pones menos bótox, con la tensión y esto te tienes que poner” bromea incluso Ivonne Reyes al analizar su pasado conflictivo con Pepe Navarro después de su controvertida entrevista en un plató de televisión.

Vea el vídeo para conocer estas reflexiones, cómo responde a Pepe Navarro y lo orgullosa que está ahora de su hijo que ha comenzado a hacerse un nombre propio como actor gracias a la oportunidad que le ha brindado Rafael Amargo en ‘Yerma’. ¡Dale al play!