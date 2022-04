Iván Martín y Anna Ferrer han roto su relación sentimental. Tal y como reveló SEMANA en exclusiva, estaban sumidos en una crisis sentimental que no han podido superar y así lo reveló la hija de Paz Padilla en un sentido post en el que se despidió del que había sido su gran amor. Tras tres años juntos han tomado caminos por separado, siendo ahora él quien se ha pronunciado acerca de esta difícil decisión. No ha sido fácil para ninguno y, aunque todavía necesitan tiempo para digerirlo, los dos tienen claro que se seguirán teniendo un tremendo cariño pase lo que pase. Agradecido por las muestras de cariño, el actor se ha sincerado con sus seguidores, a quienes ha dado explicaciones sobre su separación. «Muchísimas gracias por preocuparos. Ana y yo ya no estamos juntos, nuestros caminos se separan. Yo la quiero muchísimo, ella me quiere muchísimo y somos importantes en la vida del otro…», comienza diciendo el joven.

El cariño por el otro siempre estará presente, aunque de un modo diferente al que hasta ahora habían sentido por su pareja. Tienen intención de ser amigos y desde luego comparten un objetivo en común: ser felices tras su ruptura. «Hemos vivido cosas que ni os imagináis, yo la querré siempre y ella imagino que también, pero de manera distinta. Cada uno su camino, vamos a ser felices que para eso estamos en nuestra vida», asegura el intérprete. Con estas palabras deja claro que había llegado en punto en el que ni él ni tampoco Anna Ferrer estaban satisfechos y es que las crisis últimamente eran constantes. La convivencia ha sido uno de los principales problemas entre ellos, según ha desvelado el entorno de la ya extinta pareja a esta revista.

Anna Ferrer también ha reaccionado

Anna Ferrer, por su parte, ha reaparecido públicamente horas después de confirmar que su historia de amor había terminado. Lo ha hecho con los ojos un poco hinchados y sin esconder que había vivido una noche difícil: «La vida sigue y hay que seguir trabajando, me vais a ver muy centrada en ello porque me hace muy feliz y en mi familia y en mis amigos, que es lo que me está dando fuerzas. Estaré mejor (…) poco a poco volveré», ha contado la hija de la humorista. Solo siete meses después de irse a vivir juntos, Iván y Anna se han sentado a hablar y han puesto sobre la mesa todo lo que les separaba, siendo su ruptura un final que su círculo se esperaba desde hacía meses. «Anna estaba muy pendiente de él cuando cada uno vivía en sus respectivas casas, pero desde principios de año luchan por algo que ambos saben que está herido de muerte», apuntó alguien de su entorno a esta revista.

A pesar de que Anna en un principio no quiso pronunciarse sobre el bache sentimental que estaba atravesando, Iván sí reconoció estar pasando por un mal momento. Si bien había desaparecido en los días previos de su red social, poco después quiso ser sincero y confesar que no estaba pasando por un buen momento. «He estado unos cuantos días fuera porque lo necesitaba porque si la cabeza no está bien, nada está bien (…) Me habéis preguntado mucho que qué tal estaba y que dónde estaba. Muchas gracias, ya os iré contando. A tope», admitió.

