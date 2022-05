La actriz de ‘Érase una vez… pero ya no’ ha vivido unas horas muy complicadas al tener que permanecer unos días ingresada en un centro médico tras sufrir un cólico biliar. Fue la propia Itziar Castro quien dio la noticia de que estaba hospitalizada y ahora ha compartido la mejor de las noticias: su alta hospitalaria. «Ya estoy en casa 🏠», ha escrito la intérprete junto a una batería de fotografías y vídeos donde presume de felicidad una vez que ya se encuentra en mejor estado de salud. Itziar, que ya aseguró rodearse de las personas adecuadas en cada momento, ha agradecido todo el cariño que ha recibido durante estos días: «Muchas gracias a todas las personas que me han deseado que me recupere, a los que me habéis mandado cariño, ya sea en persona, por mensaje o por aquí», escribe.

Itziar Castro ya se encuentra recuperándose en casa. Sin embargo, ya tiene la mente puesta en los diferentes trabajos que tiene por delante. «Ahora toca seguir rodando la segunda temporada de #XHOXB y seguir cuidándome para no volver a tener otro cólico biliar / colecistitis», ha dicho. Son muchos sus amigos, compañeros y seguidores que han celebrado con ella su alta hospitalaria. «Me alegro mucho, bonita, un abrazo lindo para ti! 💗🙏🏻», «Cuanto me alegro Itziar que ya estés en casa recuperada», «Ainss cuanto me alegro cariño» o «Oleee. Me alegro, corazón. A dejarse cuidar y querer», son algunos de los comentarios que ha recibido la popular actriz.

Itziar Castro reveló que sufría cólico biliar

La intérprete de ‘Vis a vis’ se ha dejado mimar (y mucho) por su familia y amigos, que han acudido al hospital para arroparla en estos momentos delicados. Y sobre todo de dolor. Ella misma ha revelado la fuerte dolencia que ha padecido y que le ha obligado a permanecer unos días ingresada en el hospital: «Vivir un cólico biliar es toda una experiencia, sobretodo dolorosa, pero vivirla con ella cerca vigilándome (refiriéndose a su doctora) es (dentro del dolor horroroso) una maravilla», dijo hace unos días.

Y es que lejos de este problema concreto que le ha llevado a un hospital de urgencias, parece que su salud es de hierro, como así se desprende de los detalles de las analíticas a la que le han sometido en su primer día de ingreso, comprobando que tiene aún anticuerpos válidos contra el coronavirus y que no presenta ninguna patología o desviación gráfica que le aleje de la normalidad.

Sin embargo, este susto de salud ha hecho que Itziar pare un poco el ritmo de vida repleto de trabajos profesionales y nuevos proyectos. Ahora, ya en casa, es el momento de cuidarse y relajarse. Aunque lo cierto es que ella ya está pensando en volver al trabajo.