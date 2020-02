Solo quedan unas horas para descubrir qué va a deparar en la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones‘. Fani y Christofer podrían enfrentarse en la hoguera de la confrontación, instante en el que la madrileña deberá darle explicaciones a su todavía novio y, además, se podrá ver el momento en el que se reencuentren Ismael y Andrea. Esta última pareja precisamente es la otra que ve cómo su relación se resquebraja, pues la catalana ya ha mantenido relaciones sexuales con Óscar, uno de los solteros de la casa. «Con Óscar estoy encantadísima, si ya me gustaba lo que había visto, lo que no podía ver me gusta más todavía», dijo poco después. Deslealtad por la que los usuarios de redes sociales han cargado contra ella y sobre la que se ha defendido en su perfil de Instagram.

La isla de las tentaciones: El dardo que Ismael ha enviado a ¿Andrea? tras su paso por el reality

La isla de las tentaciones: Julián destapa la estrategia de Fani para conseguir la fama

Junto a una fotografía en la que Andrea posa muy sexy, Andrea ha roto su silencio. Eso sí, no ha querido estallar y, de momento, solo se ha limitado a dejar caer que el final de la historia será cuanto menos sorprendente. «Si me conocieran de verdad más de uno se sorprendería de lo alejada que están de la realidad todas esas cosas que se están diciendo de mí. Pero me quedo con lo positivo, que la opinión de la gente que si me conoce es buena y con todos los mensajitos de apoyo que estoy recibiendo que también son muchos. Os quiero», ha escrito.

Y es que el programa ha alcanzado grandes audiencias y su repercusión ha sido muy alta. De hecho, es muy común que se convierta en Trending Topic cada semana, lo que evidencia el éxito del reality.

Esta misma semana también se confesó Ismael sobre su paso por el reality. Tanto es así que incluso se atrevió a lanzar un dardo, según sus followers, a su expareja. «Nunca he necesitado desprestigiar a nadie para limpiar mi imagen«, dijo. La guerra entre ellos solo acaba de empezar.