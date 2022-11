La última entrega de ‘MasterChef Celebrity’ nos ha brindado un momento muy emotivo. Isabelle Junot, mujer de Álvaro Falcó, se ha emocionado al hablar de su padre, Philippe Junot, quien estuvo casado con Carolina de Mónaco entre 1978 y 1980. «Es lo más sweet del mundo», ha reconocido, haciendo alusión a su dulzura. «Es lo más cariñoso del mundo… es mi debilidad».

Estas declaraciones han tenido lugar cuando la joven ha charlado con Miguel Ángel Muñoz, actor y director del documental ‘100 días con la Tata’, en el que muestra cómo vivió el confinamiento con la mujer que lo cuidó de pequeño. «He visto lo de la Tata me he pasado la película entera llorando porque tengo esa misma sensación de que tengo que estar ahí con mis padres», confesaba una emocionada Isabelle. «Estoy muy lejos, pero me gustaría hace más».

«Es tan buena persona, tan buen padre», explica Isabelle Junot de su padre

Samanta Vallejo-Nágera le ha preguntado cuál es el lugar de residencia de Philippe Junot. «Vive en Cannes y estoy deseando ir a verle y cocinarle, pero con ‘MasterChef’ no he ido», respondía la concursante. Asimismo, hablaba por primera vez en televisión de la relación tan especial que tiene con su progenitor: «Se lo cuento todo. Se ríe muchísimo Tengo capturas de pantalla siempre que hablo con él con Facetime. Mi padre es mi debilidad porque es tan buena persona, tan buen padre. Se desvive por nosotros. Siempre de buen humor, siempre vacilándonos. Tenemos una relación muy bonita».

Su padre no ha sido la única figura familiar ‘presente’ en esta última entrega de ‘MasterChef Celebrity’. La duquesa de Cubas y mujer del primo de Tamara Falcó ha recibido la visita en el programa de su madre, Nina Wendelboe-Larsen, exmodelo y socialité de origen danés. Se casó con el padre de sus tres hijos cuando tenía 24 años, poco después del polémico divorcio de Philippe y Carolina de Mónaco. «Isabelle siempre quiere hacer las cosas bien y no sabía nada de cocinar. Pienso que era la montaña más alta y más difícil», ha explicado.

También ha ido a visitar a Isabelle su hermano Alexis, quien ha hablado con los chefs de las habilidades de la joven en la cocina: «Nunca he estado muy impresionado… sin bromear, está trabajando muy duro. Antes no podía presentar algo así».

No cabe duda de que la popularidad de la hija de Philippe Junot se está disparando a raíz de su presencia en el programa de cocina y ya se ha convertido en todo un icono de estilo y en una ‘influencer’ en nuestro país. La aristócrata, que se convirtió en duquesa de Cubas tras darse el sí quiero con Álvaro Falcó el pasado mes de abril, nos muestra cada lunes nuevos aspectos de su personalidad, dulce y encantadora.