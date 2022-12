La relación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha llegado a su fin y no parece tener vuelta atrás. Más aún si se tiene en cuenta cómo se ha producido la ruptura según su entorno. Su círculo ha sido quien ha explicado los entresijos de este punto y final entre ellos, siendo un mensaje por teléfono el que sirvió para tener esa última conversación. No ha existido un cara a cara entre ellos para tomar una decisión, lo cual ha llamado poderosamente la atención después de tantos años juntos.

«Hay una discusión por segunda vez y a los dos días Mario manda a su secretaria para que se lleve un par de cosas. Ya viven ahí separados. Me dicen que había distancia civilizada, a mediados de mes (diciembre) Mario toma la decisión de volver a Puerta de Hierro (la casa de Isabel), pero recibe un mensaje de Isabel en el que le dice ‘que no vuelva ni ahora ni nunca más’. Es un mensaje con el que rompen para siempre», han explicado en ‘El programa de Ana Rosa’. «Le escribió para decirle que no volviera a casa», han añadido.

Rememorando la historia de Bigote y María Teresa Campos, quienes también rompieron a través de un WhatsApp, Isabel ha roto cualquier lazo que le unía a su ex. No ha pillado por sorpresa a Mario esta determinación y es que han sido varias las discusiones que ambos han protagonizado este 2022. Fue este verano cuando SEMANA dio todos los detalles de su gran bronca, momento en el que él se instaló en su céntrico piso de Madrid y dejó atrás la casa de Preysler. Ahora se apunta a que los motivos de separación son los celos de Mario, información que el entorno del escritor niega.

«Isabel hizo partícipe a la hija de Mario de sus problemas de celos», han dicho en el programa de televisión de Telecinco. Aseguran que los celos, por su parte, eran tan constantes que se vio obligada a hablar con parte de los hijos de Vargas Llosa, en concreto con Morgana. Pero, ¿cómo se encuentra Isabel Preysler tras su ruptura? Cuentan que está tranquila y parece que con las ideas bastante claras. Ella, por su parte, hizo las maletas hace ya algunos días para volar fuera de España y poner tierra de por medio cuando más ruido mediático hay. A Mario Vargas Llosa no se le ha vuelto a ver tampoco desde entonces, tan solo a uno de sus hijos quien desvela que su padre está bien.

Esta revista puede confirmar que la ruptura ha tenido buena acogida en los hijos de Mario. «La querían lejos de él», aseguran a SEMANA. Dado el carpetazo, ahora solo quieren centrarse en reforzar la relación con su padre y mirar hacia un futuro en el que, por el momento, él está soltero y sin compromiso.