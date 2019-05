1 Isabel y Mario, ¿cómo os sentís ahora mismo?

Isabel: Me siento fenomenal. He estado haciendo un programa de detox, que no he acabado, porque seguiré en casa. También me darán menús para comer correctamente, y seguiré en el futuro. Y si es así, me sentiré mejor.

Mario: Hay en Suiza un lugar fantástico, en el que no solo haces un descanso físico, también mental y en el que acumulas energía para el futuro.

Isabel: Y donde nos hemos sentido como en casa.