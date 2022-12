Está siendo la primera Navidad de Isabel Preysler separada de Mario Vargas Llosa. Este miércoles se conocía la noticia de su ruptura después de ocho años de relación. Hasta ahora no se ha dado a conocer, pero lo cierto es que llevan ya días sin vivir juntos. Eso llevó a la familia Preysler a celebrar la cena de Nochebuena sin la presencia del premio Nobel, que se instaló en su piso del centro de Madrid cuando se peleó con la socialité. Aunque conocemos pocos detalles de cómo pasaron este día, Ana Boyer mostró cómo habían preparado la mesa para la cena y esto nos ha permitido ver algo muy llamativo.

En el momento que publicó una instantánea de la mesa pasó totalmente desapercibido un detalle. Y es que Isabel Preysler quiso hacer un homenaje a Miguel Boyer y sacó las servilletas bordadas y la cubertería que tenían cuando estaban juntos. «BP», se puede leer en las servilletas rojas que colocaron sobre los platos y en los cubiertos con los que comieron ese día. Ahora que se conoce la ruptura se entiende más que quisiera sacar del baúl de los recuerdos de su vida este detalle y recordar al que fue su marido con las siglas de Boyer Preysler.

Isabel Preysler sacó las servilletas que compartía con Miguel Boyer

La socialité no está atravesando su mejor momento personal. Está viviendo una Navidad triste, ya que no está en compañía de Mario Vargas Llosa, con el que lleva celebrando ocho Navidades. Aún así, tiene claro que es una ruptura que no tiene vuelta atrás. «Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión», declara Isabel Preysler rotunda y triste a ¡Hola!

Tal y como han asegurado, la decisión está tomada y no hay vuelta atrás, así como que no ha habido terceras personas. Todo hace indicar que una escena de celos llevó a Mario a salir de casa de Isabel Preysler y trasladarse hasta el piso que este tiene en el centro de Madrid. Después de unos días, todavía no ha vuelto a la casa de la socialité. Ahora ella ha declarado rotunda que el motivo es una ruptura definitiva entre ellos. Pero no solo esta discusión les ha llevado a romper. La pérdida de la ilusión que se tienen en los comienzos de una relación ha hecho que tomen la decisión de romper la relación definitivamente.

Una Navidad triste y diferente para Isabel Preysler

El pasado mes de junio, SEMANA publicó que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa estaban viviendo separados, a pesar de que en las últimas semanas habían acudido juntos a más de una cita en la que fueron inmortalizados por las cámaras. Fue en el año 2015 cuando su historia de amor se hizo pública y desde entonces no han dejado de mostrarse públicamente su apoyo.

El mes de mayo no fue fácil para ellos. ¿El motivo? Se contagiaron de coronavirus y, aunque para Isabel fue mucho más llevadero, a Mario Vargas Llosa este problema de salud se le complicó. Desarrolló una neumonía, eso sí, Isabel Preysler estuvo en todo momento pendiente de él, al igual que sus hijos, quienes no se despegaron de su lado durante su ingreso hospitalario.