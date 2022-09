Isabel Preysler está siendo uno de los apoyos más incondicionales para Tamara Falcó en estos momentos tan delicados para ella. La socialité ha recibido a su hija en su casa de Puerta del Hierro en Madrid y allí sigue la colaboradora de ‘El Hormiguero’. Su hermana Ana Boyer, con la que tiene una increíble relación, no dudaba en viajar de manera urgente a Madrid, procedente de Catar, para estar junto a ella. Pero, ¿qué piensa Isabel Preysler de todo lo que está ocurriendo?

Isabel Preysler está muy enfadada con todo lo que está ocurriendo

Tal y como ha podido saber SEMANA, Isabel Preysler está viviendo con disgusto la polémica que gira en torno a su hija. La reina de corazones está muy enfadada con lo que ha hecho Íñigo Onieva. Pero ha confirmado lo que parecía tener claro desde el principio. Y es que ella nunca ha visto con buenos ojos la relación de su hija con el empresario. Ella ha sido la que ha aconsejado a su hija que rompa con él y que no pierda más tiempo.

La pareja de Mario Vargas Llosa ha demostrado en más de una ocasión que para ella Íñigo no era la persona acertada para su hija. Durante la docuserie que protagoniza Tamara Falcó en Netflix, ‘La marquesa’, se puede ver cómo se deshace en elogios hacia Fernando Verdasco, el marido de su hija Ana, pero no lo hace hacia Íñigo Onieva.

No podemos pasar por el alto el momento más llamativo de la docuserie. En uno de los capítulos, Tamara viaja a Nueva York y visita la tienda de la firma Carolina Herrera para elegir ropa para acudir a un desfile. Allí empieza a bromear sobre la posibilidad de visitar la planta de los vestidos de novia, momento que no hace tanta gracia a Isabel Preysler, que nunca ha querido que su hija diera este paso con Íñigo.

Así hablaba sobre la posibilidad de Tamara de pasar por el altar

Vídeo: Europa Press.

No podemos pasar por alto el momento que vivimos durante la celebración de la fiesta de cumpleaños de Tamara Falcó el pasado mes de noviembre. Isabel Preysler contesta rotunda que todavía no quiere irse de boda, lo que hace ver que no parecía tampoco en ese momento muy contenta con la relación de su hija con el empresario. «No, todavía no quiero que se case», contestaba segura.