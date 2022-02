La situación económica de Isabel Pantoja es complicada. Sufre varios embargos, su club de fans ya no le da dinero y Hacienda le quitará la otra parte del ático de Fuengirola que todavía no había conseguido vender. Vive una situación límite, por lo que se ha puesto manos a la obra y ha consultado a una inmobiliaria cuánto podrían darle por su casa de El Rocío. Necesita dinero líquido y quiere barajar todas las opciones, aunque todavía no cuelgue el cartel de ‘se vende’. La artista se está informando y se ha puesto en contacto con expertos para saber cuál puede ser el valor del inmueble en el mercado.

Isabel Pantoja está sumida en una crisis, algo que podría no mejorar si se tiene en cuenta que tan solo tiene conciertos en Chile en el mes de mayo. «Tiene deudas acumuladas, tiene cero ingresos y hace mucho tiempo que no factura ni trabaja«, han dicho en ‘El programa de Ana Rosa. Eso sí, no ha sido la primera vez que Isabel Pantoja se ha planteado darle salida a esta vivienda. Aunque ha pasado allí muy buenos momentos, lo cierto es que si cerrara la operación inmobiliaria, podría recibir un montante que a día de hoy le hace mucha falta. Fue en la década de los 2000 cuando adquirió una casa de 400 metros cuadrados, la cual está ubicada en Almonte y también ha tenido cargas.

Nos remontamos al año 2018 cuando saltó la noticia de una deuda de 40.000 euros en concepto de gastos de mantenimiento, ya que poseía dos carriolas que estaban siendo cuidadas por un tercero que no ha recibido compensación alguna por ello. La propiedad tiene 10 dormitorios, algunos de ello incluso con litera, enormes salones, un porche equipado con terraza y tiene una gran capacidad, aunque ya está cerrada a cal y canto. Mientras ella la compró por 93.000 euros, Isabel espera sacarle mucha más rentabilidad si se plantea la opción. Perfectamente podría llegar a pedir más de 500.000 euros, cantidad que podría sacarle de más de un aprieto.

Todas estas opciones se las plantea desde Cantora, donde está recluida desde hace meses. No se siente preparada para hablar tampoco con su familia, por lo que incluso Chabelita, con la que sí tiene relación, se entera de estos movimientos por la prensa. Ella sigue, aunque sea desde la distancia, preocupada por su madre, quien desde que murió doña Ana no levanta cabeza. «Estoy esperando a lo que necesite mi madre, estoy aquí, respeto sus tiempos. He hablado con ella, le he contado muchas cosas, hablamos de forma general pero el tema de mi hermano no lo tocamos», dijo ella este lunes en televisión.

Isabel no atraviesa un buen momento personal, tampoco económico ni profesional. No se sube a un escenario desde el pasado verano y no tiene ingresos, por lo que a día de hoy solo tiene gastos a los que hacer frente. Varias de sus propiedades sufren embargos, a pesar de la suma de dinero que ha ganado gracias a su talento como cantante.

